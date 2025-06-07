بسمة بوسيل تشارك متابعيها هذا الخبر عن إبنها آدم

ميرنا وليد - بيروت - شاركت المطربة المغربية بسمة بوسيل متابعيها القلقين على صحة إبنها آدم بعد دخوله المستشفى خبراً مطمئناً وكتبت على صفحتها الخاصة قائلة: "الحمد لله".

وكان إبن تامر حسني وبسمة بوسيل قد نقل الى العناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة أجريت على وجه السرعة دون أن يكشف والديه عن الحالة التي يعاني منها الطفل.

وتعرض تامر حسني أيضاً لوعكة صحية استدعت دخوله المستشفى، قبل مغادرته الى دبي وأشار أن إبنه آدم تعرض بعد أسبوع لأزمة صحية. وعبّر حسني عن إعتذاره على كشف تفاصيل شخصية وعدم رغبته بالتسبب بالقلق لمتابعيه.