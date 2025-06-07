ما هي قصة صور إلهام عبد البديع مع طليقها؟

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الفنانة إلهام عبد البديع جمهورها بعد نشرها صوراً على صفحتها الخاصة برفقة طليقها الملحن وليد سامي، إلتقطت خلال حضورهما معاً حفل زفاف نجم "ستار أكاديمي" محمد شاهين.
وكان وليد سامي أعلن خبر الطلاق على صفحته الخاصة، وكتب قائلًا: "الحمد لله.. تم الانفصال بيني وبين إلهام من قريب، بس مكنتش حابب أتكلم في أي حاجة شخصية، ولكن حبيت أوضح عشان اللي بيحصل على السوشيال ميديا.. أتمنى لها حياة سعيدة وربنا يرزقها بكل الخير، وإن شاء الله الفترة اللي جاية يتم استئناف تصوير مسلسل (غموض) إنتاجي، ونسمع أغاني من ألحاني مع نجوم كتير".
وأكدت إلهام عبد البديع أن الإنفصال تم في أجواء يسودها الاحترام وأنهما ما زالا يتبادلان المحبة وما حصل كان سوء تفاهم والطلاق تم بإحترام.
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