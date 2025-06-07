وفاة فنانة عراقية تقيم في الولايات المتحدة

ميرنا وليد - بيروت - بيسان إسماعيل حققت حلمها وفرضت موهبتها ... وقصة حبها مع محمود ماهر أصبحت "ترند"

elfann.com/bundles/fosckeditor/plugins/magicline/images/hidpi/icon-rtl.png?t=L4KA) center no-repeat #ff0000;cursor:pointer;background-size: 9px 10px;top:-8px; border-radius: 2px;" title="إدراج فقرة هنا">↵↵

توفيت الفنانة العراقيةغزوة الخالدي في إحدى الولايات الأميركية ونعتها نقابة الفنانين العراقيين في بيان جاء فيه: "ننعى بمزيد من الحزن والأسى غزوة الخالدي التي وافتها المنية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان".

وأفادت النقابة أن مسيرة غزوة الخالدي الفنية بدأت عام 1965 وهي من رائدات المسرح العراقي، وقدمت العديد من الأعمال المسرحية التي لاقت نجاحاً كبيراً وحققت شهرة واسعة من خلال عملها بالسينما وفي الدراما التلفزيونية. وأضافت النقابة أن الراحلة عملت في المسرح، والسينما، والتلفزيون، والإذاعة، منذ عام 1972، وأول ظهور لها على خشبة المسرح كان في مسرحية الطوفان عام 1965 وكانت لا تزال طالبة في معهد الفنون. يذكر أن غزوة الخالدي تقيم في الولايات المتحدة منذ 30 عاماً.