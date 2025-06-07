شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة 10 أيام.. وتقابل حبيب يحافظ على صدارة المشاهدات على منصة watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال 10 أيام متتالية حافظ مسلسل وتقابل حبيب، بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، على صدارة قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it، من إخراج محمد الخبيرى، حيث حصد المركز الأول فى المشاهدة، وعلى الرغم من عرض المسلسل فى رمضان الماضى إلا أنه ما زال يحظى بمشاهدة عالية دليلاً على نجاحه في رمضان، حيث يعد أحد أبرز الأعمال في رمضان 2025.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل "وتقابل حبيب" تدور أحداثه حول "ليل الحسيني" التي تعيش حياة هادئة مع زوجها يوسف، رجل الأعمال، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث تكتشف، بشكل مفاجئ، أن زوجها متزوج سراً من رقية العسكري، تدخل بعدها ليل في صدمة شديدة بعد معرفتها أن جميع أفراد العائلة كانوا على علم بالزواج الثاني لزوجها إلا هي، فتقرر الانفصال والابتعاد بشكل مباشر، وتبحث ليل عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها.

