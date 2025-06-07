شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة من الفن الأصيل تجمع بين فنان العرب محمد عبده والمايسترو هانى فرحات (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق الطرب العربى الأصيل لقاء فنيا بين فنان العرب محمد عبده والمايسترو هانى فرحات فى الحفل المقرر له اليوم السبت، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك على أحد مسارح دبى فى حفل عنوانه "تاريخ من الفن الأصيل". الحفل رفع لافتة "سولد أوت" بعد ساعات من فتح شباك حجز تذاكره بداية شهر مايو الماضي.

الحفل يأتى بعد عودة المايسترو هانى فرحات من جولته الفنية مع الأوركسترا الموسيقى فى أستراليا والتى قاد خلالها أوركسترا الميتروبوليتان الأسترالية والأوركسترا الوطنية السعودية على مسرح أوبرا سيدنى أحد أهم المسارح الموسيقية.

وأعرب فنان العرب عن سعادته بلقاء الجمهور الإماراتى برفقة الأوركسترا الموسيقى بقيادة المايسترو هانى فرحات والذى وصفه بالموسيقار المثقف والدارس لعلوم الموسيقى.

وأشار إلى أن "فرحات" يحظى بثقة وتقدير نجوم الغناء العربى الذين يشعرون معه بأنهم فى أيد أمينة، لافتا إلى أنه شخصيا يشعر بالثقة والطمأنينة عندما يرافقه فى حفلاته.

وأوضح أن حفلاته المقبلة خلال الشهر الجارى سواء فى الإمارات أو المملكة العربية السعودية أو الكويت يصاحبه فيها الأوركسترا الموسيقى بقيادة هانى فرحات.

من جهته أعرب المايسترو هانى فرحات عن تقديره لفنان العرب ووصفه بالأسطورة الغنائية التى نعتز بها كعرب، مشددا على أنه يفتخر بمصاحبة الفنان الكبير محمد عبده فى حفلاته التى تشهد إقبالا جماهيريا كبيرا فى كل بلد عربى، وأنه يعتز بالثقة الكبيرة التى يضعها على عاتقه ويشعر بأن مصاحبة فنان العرب فى حفلاته مسئولية كبيرة وأنها تزيد حفلا بعد أخر نتيجة النجاحات الكبيرة التى تحققها حفلاتهما المشتركة.

وقال المايسترو هانى فرحات: "إن حفل فنان العرب فى دبى يتضمن مجموعة من أهم الأغنيات التى شكلت محطات بارزة فى مشواره الفنى الحافل بكلاسيكيات غنائية عديدة"، لافتا إلى أنه وفنان العرب سيجمعهما أكثر من حفل بينها حفل يقام يوم 9 يونيو الجارى، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى بمدينة الخبر السعودية.



محمد عبده والمايسترو هانى فرحات



محمد عبده والمايسترو هانى فرحات