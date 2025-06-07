شكرا لقرائتكم خبر عن حققت ألبوماته أرقامًا قياسية فى التوزيع.. عيد ميلاد راغب علامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم اللبناني راغب علامة اليوم السبت 7 يونيو بعيد ميلاده، ويعد أحد أبرز الأصوات الغنائية في الوطن العربي، بمسيرة امتدت لعقود من النجاح والإبداع، ظل خلالها أحد أهم نجوم الأغنية العربية، حيث جمع بين الأصالة والحداثة.

وُلد راغب علامة في منزل جده ببلدة الغبيري جنوب بيروت، لعائلة مكونة من 9 أبناء، وكان ترتيبه الرابع، سُمي "راغب" تيمنًا بقاضٍ شهير في الحي يحمل الاسم نفسه، حيث تمنى والده أن يصبح نجله مثله.

نشأ في بيئة محبة للموسيقى، حيث كان والده يعزف على العود، مما أثر في موهبته المبكرة، لفت الأنظار بصوته منذ الصغر، فشارك في الحفلات المدرسية، وتألق في البرنامج الإذاعي الشهير بإذاعة لبنان وهو دون الـ12 عامًا تخرج من معهد الموسيقى اللبناني بتقدير "جيد جدًا"، وكان من أوائل دفعته.

في عام 1982، شارك في برنامج "استوديو الفن" وفاز بالمركز الأول في فئة الأغنية الشعبية، ليبدأ مشواره الاحترافي. أول أغنية له كانت "اتفرج عالحلاوة"، ثم تعاون مع فاروق وميسم درزي في إذاعة لبنان.

أطلق أول ألبوم له في منتصف الثمانينيات، وحققت أغنياته مثل "عبالك النغم" و"مبروك" انتشارًا واسعًا، كما حققت ألبومات راغب أرقامًا قياسية في التوزيع، ومن أبرزها "توأم روحي": تجاوز 300 ألف نسخة في مصر، وضم أغاني مثل "آسف حبيبتي الوقت فات" و"نقطة ضعف" "فرق كبير": حقق نجاحًا مدويًا بأغنيات "سيدتي الجميلة" و"كرمالا" "حياتي": بيع منه أكثر من نصف مليون نسخة، وتضمن أغنيات مثل "مغرم يا ليل" و"المعادلة الصعبة" و "قلبي عشقها" أول ألبوم يتجاوز مليون نسخة في مصر "علمتيني أحب الدنيا": حقق 700 ألف نسخة، وتربع على القمة لفترة طويلة.