شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم المصرى happy birthday بمهرجان ترابيكا بحضور أوسكار إيزاك والان مع تفاصيل الخبر

نشر المخرج المصرى العالمى محمد دياب، صورا من العرض الخاص للفيلم المصرى happy birthday فى مهرجان ترابيكا، حيث كتب: "الصديق والنجم العالمى أوسكار إيزاك من العرض الأول لفيلم هابى بيرس داى فى مهرجان ترايبكا. أوسكار كان شاهد على ولاده الفيلم كفكره من سنين وصمم يكون فى عرضه الأول والحمد لله انبهر بالفيلم وأشاد بكل عناصره، الفيلم عن قصة قصيرة لخالد وشيرين دياب. تأليف محمد دياب وسارة جوهر وإخراج سارة جوهر. إنتاج أحمد دسوقى، أحمد بدوى، أحمد عباس، داتارى تيرنر، ونجم الأوسكار جيمى فوكس".

وسلط موقع deadlin الضوء على مشاركة النجم الحاصل على الأوسكار جيمى فوكس فى إنتاج فيلم المخرجة المصرية سارة جوهر happy birthday بطولة النجمة نيللى كريم، حيث عبر عن فخره بالمشاركة فى إنتاج الفيلم.

الفيلم تشارك فى بطولته نيللى كريم وحنان مطاوع، وعرض وسط حضور عدد من الفنانين وأبطال الفيلم والجاليات العربية هناك، والمنتج أحمد دسوقى والمنتج أحمد بدوى، الذى يعد أحد أبرز الأعمال السينمائية فى المهرجان، الفيلم من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر.

وعرض الفيلم فى المسابقة الرسمية لمهرجان ترابيكا فى أمريكا، ورئيس المهرجان روبرت دينيرو، ويعد أول فيلم فى تاريخ السينما يشارك به أحد نجوم هوليوود.



بوست محمد دياب



فريق عمل فيلم happy birthday (1)