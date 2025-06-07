شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شخصية ليدى جاجا فى الموسم الثانى من Wednesday والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤدى النجمة العالمية ليدى جاجا شخصية روزالين روتوود، المُعلِّمة الأسطورية فى أكاديمية نيفرمور، والمتخصصة فى فنون السحر الأسود، فى الموسم الثانى من سلسلة Wednesday، ومن المتوقع ظهور الشخصية فى النصف الثانى من الموسم فى سبتمبر.



ليدى جاجا

يعرض الموسم الثانى من المسلسل المنتظر Wednesday، على جزأين الأول يصل فى 6 أغسطس والثانى فى 3 سبتمبر المقبل.

على أن يدور الموسم الجديد مع عودة وينزداى آدامز (جينا أورتيجا) من جديد لتجوب بخطواتها الغامضة ممرات أكاديمية "نيفرمور" ذات الطابع القوطى المهيب؛ لكن هذه المرة، كل شىء مختلف، وجوه جديدة، وأسرار مظلمة، وخطر أكبر يلوح فى الأفق.

فى موسم تتشابك فيه العلاقات وتتقاطع فيه المصالح، تواجه وينزداي تحديات غير مسبوقة، بين أفراد عائلتها، وأصدقائها، وحتى أعدائها القدامى، لتخوض غمار عامٍ آخر من الفوضى والكوميديا السوداء، ومن جديد تغرق وينزداي في عالم سرى خارق للطبيعة يحبس الأنفاس بغموضه.

يأتي الموسم الثاني من تأليف ألفريد جوغ ومايلز ميلر، ويستمر تيم بيرتون في دوره كمخرج ومنتج تنفيذي.

ويقوم كل من جينا أورتيجا، وإيما مايرز، وستيف بوسيمي، وكاثرين زيتا جونز، ولويس جوزمان، وإسحاق أوردونيكس، وجوي صنداي، وبيلي بايبر، ولوياندا أوناتي لويس نياوو، وموسى مصطفى، وجورجي فارمر، وفيكتور دوروبانتو، وإيفي تمبلتون، وأوين بينتر، ونواه تايلور، وهانتر دوهان، ببطولة مسلسل Wednesday.

أما عن ضيوف شرف الموسم الثاني من مسلسل Wednesday فهم جيمي ماكشين، وجوانا لوملي، وجوناس سواتامو، وفريد أرميسن، وكريستوفر لويد، وثانديوي نيوتن، وهيذر ماتارازو، وفرانسيس أوكونور.