شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تحيى حفلا فى مهرجان موازين يوم 28 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة شيرين عبد الوهاب حفلاً موسيقياً ضمن حفلات مهرجان موازين في المغرب، يوم 28 يونيو الجاري على منصة النهضة، حيث نشرت الصفحة الرسمية للمهرجان بوستر الحفل، وكتبت: "شيرين، الاسم الذي يعني الإحساس، تُحيي واحدة من أهم سهرات موازين على منصة النهضة، بمرافقة موسيقية حيّة بقيادة مدحت خميس، السبت 28 يونيو 2025، لحظة يترقبها جمهور الفن العربي بكل شغف".



شيرين عبد الوهاب

كما يحيي النجم تامرعاشور يوم الثلاثاء 24 يونيو المقبل حفلاً غنائيًا، ضمن فعاليات مهرجان موازين، ويقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

ومن المتوقع أن يُقدّم تامر عاشور خلال الحفل باقة مميزة من أنجح أغانيه الرومانسية، إلى جانب مجموعة من أغاني ألبومه الأخير "ياه"، الذي حقق رواجًا كبيرًا منذ طرحه، ويضم الألبوم 12 أغنية منها: "ياه"، "الله يحنن"، "حبك رزق"، "دراما"، و"مش بعرف أنام".