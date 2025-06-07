شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مشاهدة Ballerina.. شاهد هذه الأفلام من سلسلة John Wick والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ عرض فيلم "Ballerina" المشتق من سلسلة أفلام John Wick في دور السينما، لكن ما هى أفلام السلسلة التي يجب على المشاهدين مشاهدتها أولاً؟.

يطرح الفيلم تحت عنوان The World Of John Wick: Ballerina، وهو من بطولة آنا دي أرماس في دور البطولة، حيث تلعب إيف ماكارو، راقصة باليه تتدرب على أساليب القتل لدى عصابة "روما" الروسية، وتنطلق في مهمة للانتقام لمقتل والدها.

بينما يشارك في بطولة الفيلم جابرييل بيرن، أنجليكا هيوستن، وإيان ماكشين، ونورمان ريدوس، لانس ريديك، بينما يُشارك كيانو ريفز بدور جون ويك نفسه.

كتب شاي هاتن فيلم "Ballerina"، الذي ساهم في كتابة سيناريو فيلم John Wick: Chapter 3 – Parabellum (2019) وكتب سيناريو John Wick: Chapter 4 (2023)، ويخرج الفيلم لين وايزمان، المعروف بعمله في سلسلة أفلام " Underworld".

"Ballerina" هو الفيلم الخامس في السلسلة، وتدور أحداثه بين أحداث الجزئين الثالث والرابع.

وهو أول فيلم في عالم السلسلة يُبعد التركيز عن شخصية ريفز في فيلم John Wick، إذ يتتبع قصة إيف ماكارو، التي تُجسدها دي أرماس، والتي تُقيم في فندق كونتيننتال وتتلقى تدريبًا في برنامج تدريب القتلة "روسكا روما".

لذلك لمزيد من الإثارة، يُنصح المشاهدون بمشاهدة الأفلام الثلاثة الأولى التي تسبق "Ballerina" في التسلسل الزمني، حيث ستوفر هذه الأجزاء الفهم اللازم لـ"روسكا روما"، المنظمة الإجرامية التي تتبوأ مكانةً بارزةً في أساطير السلسلة.

قد يُعتبر الفصل الرابع أقل أهميةً كتحضير لفيلم Ballerina نظرًا لوقوعه بعده في التسلسل الزمني، لكن من المرجح أن تُحسّن الأفلام الثلاثة الأولى تجربة معظم مشاهدي العمل الجديد.