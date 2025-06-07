محمد عبده يتحدث عن حفله بعيد الأضحى وتفاصيل ألبومه الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 يونيو 2025 01:21 صباحاً - عبّر فنان العرب محمد عبده عن سعادته للعودة من جديد لإقامة حفل غنائي احتفالًا بعيد الأضحى المبارك في دبي بعد غياب عامين بسبب الظروف الصحية التي مرّ بها.
كما علق الفنان محمد عبده على وصف المستشار تركي آل الشيخ لصوته بأنه إعجازي قائلًا بأن مسيرته الفنية الطويلة قد تركت اثرًا في وجدان الجمهور ووجه الشكر للجميع على محبتهم وبشكل خاص للمستشار تركي آل الشيخ.
وعن وصف معالي المستشار تركي آل الشيخ لصوته بالإعجازي، تحدث عبده بفخر وامتنان لمسيرته الفنية التي تجاوزت الستين عامًا قائلا: "هذه المسيرة الطويلة تركت أثرًا في وجدان الناس، وأنا أشكر الجميع على محبتهم وتقديرهم، خاصة معالي المستشار على وصفه الجميل."
مؤكدًا بأن الأمير بدر بن عبد المُحسن رحمه الله كان مهندس الكلمة ومحبوب بدرجة كبيرة في السعودية والخليج العربي ولديه نمط وأسلوب خاص في كتابة الشعر استمر معه لمدة 40 عامًا قدما من خلالها تُراثًا سعوديًا جميلًا.
يُمكنكم قراءة: تفاصيل الألبوم الغنائي الجديد لـ فنان العرب محمد عبده
واختتم فنان العرب محمد عبده حديثه بتوجيه التهنئة لجمهوره بمناسبة عيد الأضحى المُبارك قائلًا: "أحبائي شعب الإمارات الحبيب .. الشعب السعودي، الشعب الخليجي والعربي عمومًا كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله نلتقي في حفلات العيد في دبي، سأغني لكم كل ما في خاطري، وإن شاء الله برنامجنا سيكون نص من عندنا ونص من عندكم."
محمد عبده يؤكد بأنه سعيد بلقاء الجمهوروخلال حديثه أكد الفنان محمد عبده بأنه سعيد للقاء المُنتظر الذي يجمعه بجمهور دبي وتجمع جمهوره من جميع أنحاء الخليج مُضيفًا بأن دبي تعد ملتقى عربيًا مُميزًا للجمهور العربي، وبأنه يشعر بسعادة كبيرة لحضوره إلى دبي لقضاء عيد الأضحى ولقائه بالجمهور المميز الذي يحرص على الحضور من جميع أنحاء الخليج وبأن يوم الحفل ثاني أيام عيد الأضحى سيكون يومًا سعيدًا وذلك خلال لقائه مع "ET بالعربي".
محمد عبده يطمئن الجمهور على حالته الصحيةكما تحدث فنان العرب محمد عبده عن حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية جعلته يتخذ قرارًا بـ إلغاء حفل العلا، حيث طمأن الجمهور وبأن ما حدث كان إصابته بأنفلونزا عادية تأتي للناس جميعًا مع بداية فصل الصيف وتخطى الأمر بفضل الله وحاله أفضل الآن، موضحًا بأنه يحرص على أن يكون في أفضل حالاته قبل الحفل ليُقدم أفضل ما لديه للجمهور.
كما علق الفنان محمد عبده على وصف المستشار تركي آل الشيخ لصوته بأنه إعجازي قائلًا بأن مسيرته الفنية الطويلة قد تركت اثرًا في وجدان الجمهور ووجه الشكر للجميع على محبتهم وبشكل خاص للمستشار تركي آل الشيخ.
وعن وصف معالي المستشار تركي آل الشيخ لصوته بالإعجازي، تحدث عبده بفخر وامتنان لمسيرته الفنية التي تجاوزت الستين عامًا قائلا: "هذه المسيرة الطويلة تركت أثرًا في وجدان الناس، وأنا أشكر الجميع على محبتهم وتقديرهم، خاصة معالي المستشار على وصفه الجميل."
محمد عبده يُهنئ جمهور بعيد الأضحى المبارككما تناول اللقاء حديث الفنان محمد عبده عن ألبومه الغنائي الجديد والذي يأتي بعنوان "تحية وفا" بأنه تكريم للأمير الشاعر الراحل بدر بن عبد المحسن وتعاون من خلاله مع الموسيقار طلال ويحتوى على 5 أغاني مليئة بالإحساس.
مؤكدًا بأن الأمير بدر بن عبد المُحسن رحمه الله كان مهندس الكلمة ومحبوب بدرجة كبيرة في السعودية والخليج العربي ولديه نمط وأسلوب خاص في كتابة الشعر استمر معه لمدة 40 عامًا قدما من خلالها تُراثًا سعوديًا جميلًا.
يُمكنكم قراءة: تفاصيل الألبوم الغنائي الجديد لـ فنان العرب محمد عبده
واختتم فنان العرب محمد عبده حديثه بتوجيه التهنئة لجمهوره بمناسبة عيد الأضحى المُبارك قائلًا: "أحبائي شعب الإمارات الحبيب .. الشعب السعودي، الشعب الخليجي والعربي عمومًا كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله نلتقي في حفلات العيد في دبي، سأغني لكم كل ما في خاطري، وإن شاء الله برنامجنا سيكون نص من عندنا ونص من عندكم."
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