هذا النجم العالمي يشارك في إنتاج فيلم هابي بيرث داي لـ نيللي كريم .. تعرفوا إليه!

قصة وأبطال الفيلم

فريق إنتاج فيلم هابي بيرث داي - الصورة من المركز الصحفي للشركة المنتجة

طاقم عمل فيلم هابي بيرث داي - الصورة من المركز الصحفي للشركة المنتجة

أحدث أعمال نيللي كريم وحنان مطاوع الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 يونيو 2025 01:21 صباحاً - أعلن النجم العالميالحائز على جائزة الأوسكار عن مشاركته في إنتاج الفيلم المصري "هابي بيرث داي" بطولة النجمةوالمشارك في مهرجان تريبيكا، والذي عُرض لأول مرة في نيويورك في 5 يونيو 2025.وجاءت هذه المشاركة مع كل من المنتجين المصريين أحمد الدسوقي (SkyLimit)، أحمد بدوي (FilmSquare)، وأحمد عباس (Immersive Studios) في إنتاج الفيلم المصري هابي بيرث داي، وذلك ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الدولية في مهرجان تريبيكا السينمائي لعام 2025.الفيلم من تأليف محمد دياب وسارة جوهر وإخراج سارة جوهر في أولى أعمالهم المشتركة بعد نجاحهم في المسلسل العالمي MoonKnight.ويروي الفيلم قصة تجربة إنسانية عاشتها مخرجة العمل في طفولتها وتستعرض براءة الطفولة وسط تعقيدات المجتمع الحديث.وتدور أحداث الفيلم حول الطفلة "توحة"، وهي خادمة تبلغ من العمر ثماني سنوات، تبذل مجهوداً استثنائياً لضمان نجاح حفل يوم ميلاد "نيللي"، ابنة مخدوميها الأثرياء، ومن خلال هذه القصة الإنسانية، يسلط الفيلم الضوء على الفوارق الطبقية في المجتمع المصري المعاصر، بأسلوب مؤثر وبسيط.وقد صرّحقائلَا: "نحن فخورون بالانضمام لهذا العمل القوي وصنّاعه ذوي الرؤية. لا يسعنا الانتظار لمشاهدته مع الجمهور في عرضه العالمي".وتواصل الفنانةتصوير فيلمها الجديد "بروفة فرح" الذي كان يحمل في البداية اسم "جوازة ولا جنازة" قبل تغييره، ويجمعها بالفنان شريف سلامة للمرة الثالثة بعدما قدما سوياً مسلسل "فاتن أمل حربي" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2022.ويشارك في العمل لبلبة، انتصار، وعادل كرم وتخرجه أميرة دياب.من جهة أخرى تواجدت الفنانةفي منافسات موسم الأوف سيزون بمسلسل "صفحة بيضا" الذي انطلق عرضه في شهر يناير الماضي، وشارك في بطولته سامى الشيخ، مها نصار، نور محمود، عمر الشناوي، أحمد ماجد، أحمد الشامي، طاهرة، تيسير عبد العزيز، أحمد والي، أيسل رمزي، أيمن الشيوي، نبيل علي ماهر، ماجدة منير،، عبد الرحيم حسن، حنان يوسف، حسن العدل، سامح الصريطي، ميمي جمال، والعمل من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن.

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