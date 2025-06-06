شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تتصدر قائمة الأكثر مشاهدة وشهرة على منصة watch it والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت ياسمين عبد العزيز بمسلسل وتقابل حبيب قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it، حيث حصد المركز الأول فى المشاهدة.



ياسمين عبد العزيز

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.



ياسمين عبد العزيز

مسلسل "وتقابل حبيب" تدور أحداثه حول "ليل الحسيني" التي تعيش حياة هادئة مع زوجها يوسف، رجل الأعمال، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث تكتشف، بشكل مفاجئ، أن زوجها متزوج سراً من رقية العسكري، تدخل بعدها ليل في صدمة شديدة بعد معرفتها أن جميع أفراد العائلة كانوا على علم بالزواج الثاني لزوجها إلا هي، فتقرر الانفصال والابتعاد بشكل مباشر، وتبحث ليل عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها.

فيما تصدرت ياسمين أيضا قائمة الأكثر شهرة على المنصة بمسلسل ونحب تاني ليه.