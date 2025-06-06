شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يهدى شيكابالا أغنية "أنا رئيسها": أبيض على الجميع ومبروك كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى النجم محمد رمضان أحدث أغنياته التى طرحها بعنوان "أنا رئيسها" للاعب الزمالك محمود شيكابالا، بعد فوز نادى الزمالك بكأس مصر على حساب نادى بيراميز، بضربات الترجيح لصالح الفريق الأبيض.





ونشر محمد رمضان على صفحته الرسمية على "فيس بوك" صور لشيكابالا متضمنة إنجازات مسيرته الكروية، وعلق قائلاً: "أبيض ع الجميع .. أغنية أنا رئيسها إهداء مني لأخويا وصديقي شيكابالا رئيس الفريق وصاحب المسيرة العظيمة لنادي الزمالك العريق بجمهوره الكبير الأصيل، مبروك كاس مصر يا أبطال مصر".

وكان انتهى القائمون على فيلم أسد للنجم محمد رمضان والمخرج محمد دياب من تصوير 90% فى أحداث العمل، وذلك على مدار 56 يوماً، على أن يستكمل تصوير المشاهد المتبقية بعد أجازة عيد الأضحي، وليبدأ بعدها المخرج مرحلة ما بعد الإنتاج والتي تشمل المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية وغيرها من التفاصيل ليكون بعدها الفيلم جاهزا للعرض محليا وعربيا وعالميا.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي مليء بالتشويق والأكشن، ويركّز على قضية التمييز العنصري والتعامل غير العادل بين الأفراد في المجتمع، من خلال حقبة زمنية كان يعاني فيها الناس من هذه الظواهر، وكيف انتهت، ففيلم (أسد) يقدّم قصة جديدة لم تُطرح من قبل على الشاشة، تتميز بالتشويق والابتكار".

يشار إلى أن فيلم "أسد" من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، ومحمد دياب، وخالد دياب، وتصوير أحمد بشاري ومونتاج أحمد حافظ وديكور احمد فايز وتصميم الملابس ريم العدل ويتولى الموسيقى التصويرية للفيلم هشام نزيه، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان واللبنانية رزان جمال وعلى قاسم وماجد الكدواني، السودانية إسلام مبارك، أحمد داش، والفلسطيني كامل الباشا.