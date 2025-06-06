لسهرة ممتعة .. مسلسلات قصيرة من 10 حلقات أو أقل لمشاهدتها خلال عيد الأضحى   

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 يونيو 2025 05:52 مساءً - انتشرت خلال الآونة الأخيرة، وتحديدًا من خلال المنصات الإلكترونية فكرة المسلسلات القصيرة، التي باتت تقدم أفكارًا وقصصًا للمشاهد في وجبة دسمة تتمثل في عدد حلقات قليلة قابلة لتقديمها على أكثر من موسم.

وقد نجحت هذه الفكرة وأحبها قاعدة كبيرة من الجماهير وجذبتهم؛ وتتنوع هذه المسلسلات بين الكوميديا الاجتماعية، الفانتازيا، والمواقف اليومية، وتضم أعمالًا قديمة وحديثة؛ وسوف نستعرض خلال هذا الموضوع عددًا من المسلسلات القصيرة التي يمكن للعائلة مشاهدتها خلال أيام عيد الأضحى، لسهرة ممتعة تلتف حولها الأسرة بأكملها.

البيت بيتي .. 10 حلقات

في إطار من الكوميديا والرعب تدور فكرة المسلسل على مدار 10 حلقات، يُجبر بينو على العودة إلى القاهرة من أجل تسوية ميراثه، ولكن سرعان ما يصاب بالصدمة عند معرفته بأن ما يرثه سيعرضه للمغامرات المرعبة.

المسلسل بطولة كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، سامي مغاوري ومن تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي ومن إخراج خالد مرعي.



موضوع عائلي .. 10 حلقات

مسلسل مكون من 3 أجزاء من تأليف أحمد الجندي ومحمد عز الدين وكريم يوسف؛ يضم نخبة من النجوم من بينهم ماجد الكدواني، محمد شاهين، سماء إبراهيم، رنا رئيس، طه دسوقي، محمد رضوان وفكرة وإخراج أحمد الجندي. ويتألف الجزء الأول من 10 حلقات. فيما يتألف الجزء الثاني من 12 حلقة فيما يضم الجزء الثالث 10 حلقات.

تدور أحداث المسلسل حول "إبراهيم"، وهو رجل في منتصف العمر، يعيش حياة بسيطة ومستهترة نسبياً، وذلك بعد خسارته لزوجته "ليلى" قبل نحو عشرين عاماً واتخاذه قرار عدم الارتباط من امرأة أخرى أو تحمّل أية أعباء عائلية. فيما لا يستطيع "إبراهيم" نسيان ما فعله والد "ليلى"، حين أصرّ على انفصال ابنته عنه قبل وفاتها وأبعدها عنه قسراً إلى لندن. يتفاجأ "إبراهيم" بعد أكثر من 20 عاماً باتصال من حميه السابق حاملاً إليه نبأً مفاجئاً سيغيّر حياته إلى الأبد وهو أن لديه بنتًا من زوجته "ليلى" ويعيده مجدداً إلى الجو العائلي والمسؤوليات التي ظنّ بأنه لن يعيشها مجدداً.



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نمرة اتنين.. الناحية التانية 8 حلقات

نمرة اتنين.. الناحية التانية مسلسل تلفزيوني مصري درامي؛ ويدور حول قصص مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث في 6 مدن عربية مختلفة بما في ذلك؛ الرياض، جدة، القاهرة، الجونة، بيروت ودبي.

المسلسل من بطولة منى زكي، آسر ياسين، صبا مبارك، أحمد مالك، نيللي كريم، ماجد الكدواني، عمرو يوسف وآخرين وتأليف مريم نعوم وإخراج محمد شاكر خضير.



بالطو .. 10 حلقات

بالطو هو مسلسل تلفزيوني مصري عُرض في عام 2023؛ من بطولة عصام عمر، محمود البزاوي، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، مريم الجندي، سلافة غانم، المسلسل مأخوذ عن رواية بعنوان "بالطو وفانلة وتاب" من تأليف أحمد عاطف فياض و إخراج عمر المهندس.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، عن "عاطف" الطبيب الشاب حديث التخرج والذي يتم تكليفه في وحدة صحية في إحدى القرى بكفر الشيخ، إلا أنه يحاول جاهدًا تغيير مكان عمله، خاصة وأنه من سكان القاهرة، ثم يجد نفسه فجأة أصبح مديراً للوحدة الصحية ومسؤولاً فيها عن كل شيء.



ريفو .. 10 حلقات

ريفو هو مسلسل دراما مصري من إخراج يحيى إسماعيل وبطولة أمير عيد، ملك الحسيني، تامر هاشم، صدقي صخر، سارة عبد الرحمن، ركين سعد، صدر المسلسل في 2 يونيو 2022.

وتدور قصته حول مريم حسن فخر الدين التي تسعى لإكتشاف حقيقة علاقة والدها المؤلف الكبير بفرقة ريڤو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينيات وتكتشف أن هناك سرًا أخفاه طوال السنوات الماضية.



على باب العمارة .. 10 حلقات

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول الثري الصعيدي (عوض أبو حامد)، الذي تضطره الظروف للسفر إلى القاهرة، وهناك يعمل بوابًا ﻹحدى العمارات، وينجح في لفت الانتباه له ويتحول من مجرد بواب إلى بطل.

المسلسل من بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد رضوان، محمد محمود ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج خيري سالم.



دواعي السفر .. 10 حلقات

تدور الأحداث حول (إبراهيم)، الذي يعيش في عالم من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته، ويساعده في ذلك جاره الشاب (علي)، وتتوالى الأحداث.

من بطولة أمير عيد، أحمد غزي، نادين، كامل الباشا، أيمن الشيوي ومن تأليف وإخراج محمد ناير.



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البحث عن علا .. 6 حلقات

البحث عن علا هو مسلسل كوميدي مصري من إخراج هادي الباجوري وتأليف مها الوزير وغادة عبد العال، المسلسل هو تكملة لمسلسل عايزة أتجوز الذي تم عرضه في موسم رمضان 2010. المسلسل من بطولة هند صبري، سوسن بدر، هاني عادل، محمود الليثي.

وتدور أحداثه حول رحلة الدكتورة الصيدلانية علا عبدالصبور بعد انفصالها عن زوجها هشام، في محاولة منها لمواكبة تطورات الحياة، واكتشاف نفسها ومحاولتها البحث عن الحب، بجانب مراعاة المسؤوليات الموضوعة على عاتقها.



انترفيو .. 8 حلقات

تدور أحداثه المسلسل حول (نادين) التي تعمل محللة بيانات، حيث تذهب ﻹجراء مقابلة عمل، ولكنها لم تكن تعلم أن هذه المقابلة ستقلب حياتها رأسًا على عقب، وتتوالى الأحداث.

المسلسل من بطولة رنا رئيس؛ خالد شباط، ديانا هشام، مونيكا ألفونس ومن تأليف أمينة مصطفى ومن إخراج أحمد خالد أمين.



الحرامي .. 10 حلقات

المسلسل تدور أحداثه حول عائلة تعود بشكل غير متوقع للمنزل، يجد شاب غير محترف خططًا لسرقة الأسرة نفسها في موقف عصيب، حيث يصبح عليه التخفي داخل المنزل دون ملاحظة العائلة لوجوده في سبيل الهرب، ذلك خلال فترة حظر التجوال بسبب فيروس كورونا.

المسلسل أحمد داش، رانيا يوسف، بيومي فؤاد، رنا رئيس، كارولين عزمي ومن تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج محمد سلامة.



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