ياسمين علي بأغنيتها الجديدة "إهداء".. رحلة موسيقية شرقية تحت سماء لبنان

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة المصرية ياسمين علي أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "إهداء"، على شكل فيديو كليب حصري عبر موقع يوتيوب، وذلك تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، كهدية منها لجمهورها بهذه المناسبة.



الأغنية جاءت باللهجة المصرية، وبقالب رومانسي اجتماعي، عبّرت من خلاله ياسمين عن مشاعر الاشتياق بأسلوب مختلف، حيث تسرد كلمات العمل حكاية شوق تنتهي بأن تهدي الحبيبة أغنية خاصة لشريكها، في تعبير حسي وراقٍ عن الحب.

من الناحية الموسيقية، تنتمي "إهداء" إلى نمط "المقسوم القاعد"، مع لمسات من التخت الشرقي، وتميّز التوزيع الموسيقي بإبراز آلة البزق، التي أضفت بعدًا شرقيًا خاصًا على العمل.

وقد تم تصوير الكليب في لبنان، تحت إدارة المخرج فادي حداد، فيما تولى فهد زاهد كتابة فكرة الستوري بورد. وتدور فكرة الكليب حول عالمَين يعملان على مشروع لنقل البشر إلى الغلاف الجوي باستخدام بالون عملاق، في إطار درامي تتخلله علاقة حب تنمو بينهما وسط المشروع العلمي.

يُذكر أن الأغنية من كلمات كريم حكيم، ألحان وتوزيع مودي منير، ومن إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.