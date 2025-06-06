هل كانت المخدرات جزءً من زيارات دون جونسون إلى البيت الأبيض؟

ميرنا وليد - بيروت - كشف النجم الأمريكي دون جونسون، نجم مسلسل Miami Vice، عن ذكريات طريفة ومفاجئة خلال ظهوره الخامس في برنامج جيمي كيميل لايف على قناة ABC، حيث تطرّق إلى زياراته المتكررة للبيت الأبيض التي امتدت لعقود، منذ عهد الرئيس جيمي كارتر.



وفي سياق الحديث، عرض كيميل صورة تعود إلى عام 1976 تُظهر جونسون إلى جانب الرئيس الراحل كارتر خلال حفل حملة انتخابية. وردّ جونسون ممازحًا:"لا أتذكر تلك الصورة... لكننا كنا جميعًا تحت تأثير المخدرات"، في إشارة إلى حضوره آنذاك برفقة فرقة The Allman Brothers وزوجته السابقة الممثلة ميلاني غريفيث، التي كانت تبلغ من العمر 19 عامًا.

ورغم اعترافه، أوضح جونسون بابتسامة حذرة :"لا أعلم بشأن الرئيس كارتر نفسه، ولا أود أن أوجه له أي اتهام، رحمه الله."

وأضاف أن المجموعة تمت دعوتها لاحقًا إلى البيت الأبيض، وهناك "بدأت المتعة الحقيقية"، حسب تعبيره.

حين سأله كيميل عمّا إذا كان قد خاض تجربة مماثلة لمغني الريف ويلي نيلسون، الذي أقرّ سابقًا بتدخينه الماريجوانا على سطح البيت الأبيض عام 1978 مع ابن الرئيس كارتر، أجاب جونسون بتردد قبل أن يعترف ضاحكًا:"لا أعلم كيف أجيب... لكن نعم، على ما أظن فعلت ذلك."