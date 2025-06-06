ميرنا وليد - بيروت - احتفل الفنان محمد رمضان بعيد الأضحى المبارك في أجواء عائلية دافئة، حيث حرص على مشاركة متابعيه لحظات خاصة من حياته برفقة أفراد أسرته، باستثناء والده وابنه، اللذان لم يظهرا في الصور.
ونشر رمضان عبر صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة جمعته بعائلته، مرفقًا إياها بتعليق قال فيه:"كل سنة وأنتم حواليا.. كل سنة وأنتم في عينيا"، قبل أن يمازح جمهوره مضيفًا :"ملحوظة: أبويا بينام بدري، وابني عند الحلاق.. عيد أضحى مبارك".
المنشور لاقى تفاعلًا واسعًا من متابعي رمضان، الذين أعربوا عن إعجابهم بالعفوية التي طغت على الصورة والتعليق.
كانت هذه تفاصيل خبر العيد يكشف غياباً غير متوقع في أسرة محمد رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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