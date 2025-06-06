كارول سماحة تبوح بقصة "العشاء الأخير" مع زوجها

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن حزنها العميق لفقدان زوجها، من خلال رسالة مؤثرة نشرتها، استرجعت فيها لحظات العيد الأخير الذي جمعهما معًا، على ضفاف نهر النيل، قبل رحيله.
وكتبت سماحة :"العيد الأخير، على نهر النيل، كنت شايفة التعب بعيونك، وقلبي من جوا حاسس إني عم ودّعك".
وفي كلمات تمزج بين الحنين والألم، وصفت كيف خيّم الصمت على تلك الليلة، رغم أصوات الأطفال وضحكاتهم التي خلقت بصيص أمل وسط الحزن، وقالت:"الكلام بهيديك الليلة كان قليل... وحدن ضحكات الولاد حوالينا خلقوا أمل زغير... بس إنت، بصمتك وحزنك، كأنك حاسس إنو العشاء الأخير!"
الرسالة لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الجمهور عن تضامنهم مع كارول، وانهالت عليها عبارات المواساة والدعاء لها ولعائلتها بالصبر والسلوان.
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