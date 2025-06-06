نادين الراسي لـ أفيخاي :"سكان بيروت والجنوب ليسوا سكان لبنان"

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الممثلة اللبنانية نادين الراسي رسالة اعتراض إلى أفيخاي أدرعي، رداً على تحذير وجهه مؤخراً للبنانيين، اعتبرته مبالغاً فيه ويُسهم في تشويه صورة لبنان.



وفي مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبّرت الراسي عن استيائها من مخاطبة أدرعي لسكان بيروت والجنوب بصيغة "سكان لبنان"، معتبرة أن هذا التعميم يثير الذعر ويؤثر بشكل سلبي على القطاع السياحي والوضع النفسي العام للمواطنين.

وقالت الراسي: "ما يجري يؤثر على حياة الناس اليومية ويشوّه صورة لبنان أمام الزائرين والعالم"، داعية إلى التوقف عن استخدام عبارات عامة ومُقلقة تمس استقرار البلد".