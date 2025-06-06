سر لم يُكشف منذ 12 عامًا.. مؤلف لحن “إيزيل” يروي القصة الكاملة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الموسيقار التركي الشهير تويغار إيشيكلي، مؤلف موسيقى المسلسل الناجح “ايزل”، عن كواليس غير متوقعة تتعلّق بتكوين أحد أشهر ألحانه، مشيرًا إلى أنه لم يكن راضيًا عنه في البداية، بل تخلّى عنه تمامًا، لولا تدخل زوجته.

وقال إيشيكلي في تصريح لافت: “منذ 12 عامًا، ألّفت لحنًا لمسلسل ايزل، لكنني لم أكن راضيًا عنه، وقلت: لن يعجب أحدًا. ألقيت الملف في سلة المهملات، لكن زوجتي سمعته وقالت لي: هذا اللحن جميل جدًا، سجّله في الاستوديو. أقنعتني كلماتها، فسجّلته… واليوم أصبح لحن ‘أيشان’ من أكثر الألحان استماعًا في تركيا خلال الـ12 سنة الأخيرة.”

ويُعد لحن “أيشان” أحد أبرز علامات الموسيقى الدرامية في المسلسلات التركية، وحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا داخل تركيا وخارجها، حيث ارتبط بعاطفة المشاهدين وشكّل عنصرًا أساسيًا في نجاح مسلسل “إيزيل”، الذي يُصنّف من الأعمال الدرامية البارزة في الأرشيف التركي.

ويواصل تويغار إيشيكلي مسيرته كمؤلف موسيقي بارز في تركيا، حيث ساهم في وضع بصمته على عدد كبير من الأعمال الدرامية والسينمائية، مؤكدًا في تصريحاته الأخيرة على أهمية الحدس العاطفي والدعم الأسري حتى في القرارات الفنية الدقيقة.