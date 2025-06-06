فنانة شهيرة تثير الجدل حول حقيقة زواجها من أحمد العوضي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار تهرّب الفنانة رحمة محسن من الإجابة عن سؤال الإعلامي عمرو أديب بشأن حقيقة ارتباطها بالفنان أحمد العوضي، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول أنباء متكرّرة في الفترة الأخيرة عن وجود علاقة عاطفية بين الطرفين واحتمال زواجهما.

وخلال استضافتها في برنامج “الحكاية” الذي يقدّمه عمرو أديب على شاشة MBC مصر، تحدّثت رحمة عن كواليس مشاركتها في مسلسل “فهد البطل” الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، وقدّمت خلاله إلى جانب العوضي أغنية “حفلة تنكرية” التي لاقت رواجًا واسعًا.

وأثنت رحمة على دعم العوضي لها، قائلةً: “العوضي شهم أوي وجدع أوي، وآمن بموهبتي جدًا، وصدّقني… والحمد لله أنا مخذلتوش، والأغنية بتشتغل جوا مصر وبرا مصر، والعوضي نجم كبير وشرف لي إني تعاونت معه.”

لكن اللافت كان تهرّبها من الرد المباشر حين وجّه لها عمرو أديب سؤالًا صريحًا عن حقيقة الشائعات المتداولة حول وجود علاقة حب أو مشروع زواج بينها وبين العوضي، فاكتفت بالقول: “أنا حبيت الشغل مع العوضي جدًا، وإن شاء الله شغل الأغنية دي مش هايكون مرة وعدّت، وهنشتغل مع بعض تاني.”

هذا التصرّف أعاد إشعال التكهنات على السوشيال ميديا، بين من رأى أن تجنّب الإجابة يعكس وجود علاقة فعلية، وبين من اعتبر أن الفنانة تُفضّل الحفاظ على خصوصية حياتها الشخصية.

في سياق آخر، أعلنت رحمة محسن عن استعدادها لطرح أغنيتها الجديدة “حِزن مغلي”، وهي أغنية تحمل طابعًا دراميًا عنوانه وحده أثار تفاعل الجمهور. وشاركت عبر حسابها على “إنستغرام” منشورًا كتبت فيه: “صباح الخير يا حبايبي… رحومة بتعملكم حِزن مغلي… إللي مجروح ومدبوح ومتخان ومتهان ومخدوغ ومصفوع… ما يسمعش غنوتنا الجديدة.”

ويُعد مسلسل “فهد البطل”، من بطولة أحمد العوضي، أول تعاون فني بارز يجمعه برحمة محسن، وقد لاقى العمل نجاحًا ملحوظًا، ما جعل الحديث عن استمرار التعاون بينهما فنيًا – وربما أكثر – محل اهتمام وتكهن دائم.