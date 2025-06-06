في تصريح جريء.. كايلي جينر تعترف بخضوعها لعملية تكبير للصدر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بصراحتها المعهودة، كشفت نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال كايلي جينر عن تفاصيل عملية تكبير الصدر التي خضعت لها، وذلك ردًا على طلب مباشر من إحدى صانعات المحتوى على “تيك توك”، والتي ناشدتها الحديث بصراحة عن تجربتها الجراحية بهدف إنهاء الشائعات وتمكين المهتمين بالمعلومات الدقيقة.

وكانت صانعة المحتوى الأميركية، المعروفة باسم “ليري”، قد نشرت مقطع فيديو قالت فيه: “من فضلك، هل يمكنكِ أن تخبرينا ما الذي طلبتِه بالضبط عند خضوعك لعملية تكبير الصدر؟ لا أطلب معرفة اسم الجراح، فقط التفاصيل الأساسية.”

كما سألت عن نوع الغرسة (على شكل دمعة أم مستديرة)، ومكان وضعها (تحت العضلة أو فوقها)، مشيرة إلى أهمية الحديث الصريح لتجنّب التكهنات.

وفي خطوة فاجأت المتابعين، ردّت كايلي جينر بكل وضوح على الفيديو، قائلة: “445 سم مكعب، مظهر متوسط، نصفه تحت العضلة!!!!! سيليكون!!! غارث فيشر!!! أتمنى أن يكون هذا مفيدًا هههه.”

رد كايلي المباشر والصريح أثار موجة من التفاعل عبر المنصات، حيث اعتبره الكثيرون نموذجًا نادرًا من الشفافية في عالم المشاهير، خصوصًا في ما يتعلق بالعمليات التجميلية التي غالبًا ما تحيطها علامات استفهام.

ويُعد الدكتور غارث فيشر من أبرز الجراحين التجميليين في الولايات المتحدة، ويُعرف بعمله مع عدد من مشاهير هوليوود، ما أضفى مزيدًا من المصداقية على تجربة كايلي التي اختارت الكشف عن كل التفاصيل، طواعية وبأسلوب عفوي.

ردّها هذا يُضاف إلى سلسلة خطوات سابقة أبدت فيها انفتاحًا متزايدًا على الحديث عن التغييرات الجمالية في حياتها، بعد سنوات من التحفّظ، في تحوّل ملحوظ نحو المزيد من الصراحة والواقعية في سرد تجربتها الشخصية.