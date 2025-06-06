من “إلى الأبد لك” إلى حلم الأمومة.. أمينة خليل تفتح قلبها بعد الزواج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعيش الفنانة أمينة خليل واحدة من أسعد لحظات حياتها، بعد احتفالها بزفافها على المصور أحمد زعتر يوم الجمعة الماضي، في حفل أنيق حضره عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، لتتوّج بذلك قصة حب استمرت لأكثر من عام، ظلّت خلالها أمينة حريصة على إبقاء علاقتها بعيدة عن الإعلام، حتى لحظة عقد القران.

وقد شكّل هذا الزواج تحقيقًا لحلم شخصي لطالما عبّرت عنه الفنانة في أكثر من لقاء إعلامي، حيث أكدت مرارًا أنها تتمنى الزواج وتكوين أسرة، وأن الأمومة هي هدفها الأول، قائلة في لقاء سابق مع الإعلامية إنجي علي: “أنا في سني دلوقتي، أنا عاوزة أبقى أم.. دا حلمي الكبير، وعاوزة أبقى زوجة ويبقى عندي بيتي، بحب شغلي جداً، لكن مش شايفة إن لازم أختار بينه وبين حياتي الأسرية.”

وأضافت حينها أنها تتمنى أن تنجب في سن صغيرة حتى يكون الفارق العمري بينها وبين أبنائها بسيطًا، مؤكدة أنها في حال أصبحت أمًا ستُكرّس وقتها لتربية أطفالها بشكل كامل.

حفل الزفاف أُقيم بحضور نخبة من النجوم أبرزهم: يسرا، عمرو يوسف وكندة علوش، درة وزوجها هاني سعد، أحمد حلمي ومنى زكي، نجلاء بدر، لميس الحديدي، إنجي المقدم، لبلبة، محمد فراج وبسنت شوقي، جميلة عوض وزوجها أحمد حافظ، هالة صدقي، أسيل عمران، أحمد السعدني، ياسمينا العبد وآخرين.

وعبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، شاركت أمينة خليل متابعيها بمجموعة من صور حفل الزفاف، وعلّقت عليها بكلمات رومانسية: “إلى الأبد لك، إلى الأبد لي.. جوزي.. ربنا يخليك ليا يا حبيب قلبي.”

لتتلقى بعدها سيلًا من المباركات من زملائها وأصدقائها وجمهورها.

بهذا الحدث، تبدأ أمينة خليل فصلًا جديدًا في حياتها، تجمع فيه بين الاستقرار العاطفي والطموح الفني، وسط تمنيات محبيها بأن تُكلّل هذه المرحلة بالأمومة التي تحلم بها.