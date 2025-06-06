“الشاطر” و”ظروف غامضة”.. عودة قوية لـ أمير كرارة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعود النجم المصري أمير كرارة بقوة إلى الساحة الفنية خلال عام 2025، من خلال مشروعين ضخمين في السينما والدراما، حيث يوشك على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد “الشاطر”، المقرر عرضه ضمن موسم الصيف السينمائي، إلى جانب اقترابه من استكمال مشاهده في مسلسل “ظروف غامضة”، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال القصيرة المكوّنة من 10 حلقات، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

“الشاطر”.. كرارة دوبلير مشاهير في مغامرة أكشن كوميدية

صوّر كرارة عددًا من مشاهد الفيلم مؤخرًا في تركيا، ويتبقّى له مشاهد محدودة يتم الانتهاء منها خلال الأسابيع المقبلة، ليكون العمل جاهزًا للعرض في موسم صيف 2025. ويجسّد كرارة خلال أحداث الفيلم شخصية دوبلير يؤدّي المشاهد الخطرة بدلًا من المشاهير، لينخرط في سلسلة من المغامرات الكوميدية والمواقف غير المتوقعة بصحبة النجمة هنا الزاهد.

ويُعد “الشاطر” ثاني تجاربه المتتالية في تقديم خلطة الأكشن والكوميديا بعد فيلم “البعبع”، الذي طُرح في موسم عيد الأضحى 2023، وشاركته بطولته الفنانة ياسمين صبري. الفيلم الجديد من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، ويشارك في بطولته إلى جانب كرارة وهنا الزاهد، كل من عادل كرم، مصطفى غريب، وعدد من الوجوه المميزة.

“ظروف غامضة”.. بودكاستر يعيش وسط ألغاز ماورائية

في موازاة عمله السينمائي، يخوض كرارة أولى تجاربه في دراما المنصات من خلال مسلسل “ظروف غامضة”، من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير، ويشاركه البطولة كل من آية سماحة، صدقي صخر، ونبيل عيسى. تدور أحداث المسلسل في إطار من الرعب والتشويق، حيث يؤدي كرارة شخصية “حسن”، بودكاستر متخصّص في تحليل الظواهر الغامضة، متزوّج من شخصية “آية سماحة”، وتُشكّل الأحداث سلسلة من المواقف الماورائية التي تختبر العلاقة بين العقل والإيمان.

بعد “بيت الرفاعي”.. تنويع في الأدوار والألوان

يأتي هذا النشاط الفني بعد النجاح الذي حققه أمير كرارة في موسم دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل “بيت الرفاعي”، حيث قدّم شخصية “ياسين”، المتّهم ظلماً بقتل والده، ودخل في صراع مع ابن عمه “فاروق” الذي يسعى للسيطرة على العائلة. العمل شهد إشادة نقدية بأداء كرارة، خاصة لابتعاده عن النمطية وتقديمه لتجربة درامية متوترة غنية بالمفاجآت.

بعودة مزدوجة إلى السينما والمنصات، يبدو أن عام 2025 سيكون محطة فارقة في مسيرة أمير كرارة، الذي يواصل التنويع بين الأكشن والتشويق والرعب، ليُثبت حضوره المتجدّد في المشهد الفني المصري والعربي.