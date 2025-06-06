شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد عزيزة حلمى.. مسيرة تصل إلى أكثر من 200 فيلم والان مع تفاصيل الخبر

تحل، اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد الفنانة عزيزة حلمى، وهى الفنانة التى ولدت بالزقازيق وفى فترة شبابها انتقلت للعيش بالقاهرة، التحقت بالمعهد العالى للفنون المسرحية.

عزيزة حلمي من مواليد 6 يونيو بدأت رحلتها الفنية في سن مبكرة من خلال علاقتها بالفنانة زينب صدقي والفنانة فردوس محمد، حيث قدماها للمخرج أحمد بدرخان الذي أسند إليها دورًا في فيلم يا أبي مع محمد فوزي ونور الهدى عام 1946، اشتهرت بتأديتها دور الأم الطيبة التى دائما تخاف على أولادها وتكافح فى تعليم أبنائها، ومن أشهر هذه الأفلام، "ظلمونى الناس" و"حماتى قنبلة ذرية" و"سيدة القطار" و"الملاك الظالم" و"شاطئ الأسرار".

تجاوزت عدد أفلام الفنانة الراحلة عزيزة حلمى 200 فيلم، أهمها، "عدو المجتمع، نرجس، البيت الكبير، ظلمونى الناس، ليت الشباب، سر الأميرة، أيام شبابى، ست الحسن، ليلى غرام, حماتى قنبلة ذرية، البنات شربات, اولادى, كاس العذاب, البيت السعيد, حياتى انت، غلطة اب، جنة ونار، يسقط الاستعمار، بلال مؤذن الرسول، دهب، مليون جنيه، شاطئ الأسرار, المراهقات, طريق الابطال, نصف عذراء, هذا الرجل أحبه، أيامنا الحلوة".

ورحلت في 18 أبريل من عام 1994 عن عمر ناهز 65 عامًا، وظلت تعمل حتى آخر أيام حياتها، كما استطاعت بأدائها أن تقدم مثالاً حقيقيًا للأم المصرية بحنانها وتضحيتها.