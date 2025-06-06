شكرا لقرائتكم خبر عن حضور مصرى بارز فى مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفي مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بالنجم أحمد حلمي، ضمن فعاليات دورته السادسة المرتقبة في الفترة ما بين 13 و20 يونيو 2025، والتي تنظمه جمعية "امتداد للثقافة والتنمية" بشراكة مع مجلس مدينة الدار البيضاء والمركز السينمائي المغربي ومصر للطيران كناقل رسمي.

ويأتي هذا التكريم تقديرا للمسيرة الفنية المتميزة للفنان أحمد حلمي، الذي كان له حضور لافت في مجالات السينما والتليفزيون والمسرح، رغم انطلاقته المهنية في مجالات بعيدة عن التمثيل إذ بدأ مهندسا للديكور، ثم مخرجا لبرامج الأطفال، فمذيعا في برنامج "دربكة" ثم "لعب عيال" عام 1998.

اتجه حلمي بعد ذلك إلى عالم التمثيل، وحقق أولى خطواته فيه من خلال فيلم "عبود على الحدود" (1999) للمخرج شريف عرفة، إلى جانب الراحل علاء ولي الدين والفنان كريم عبد العزيز. وقد شكل هذا الفيلم نقطة تحول محورية في مسيرته، إذ لفت الأنظار بأدائه الكوميدي المتميز.

توالت بعد ذلك مشاركات حلمي السينمائية في عدد من الأعمال البارزة، منها: "ليه خلتني أحبك" و"الناظر" (2000)، عمر 2000، السلم والثعبان و"إسعاف 55" و"رحلة حب" (2001)، إضافة إلى أفلام "ميدو مشاكل " و "بلبل حيران" و"صنع في مصر"، أما أحدث أعماله السينمائية فكان فيلم "واحد تاني" (2022).

ويشهد المهرجان حضورا مصريا مميزا، من خلال مشاركة الفنان باسم سمرة في عضوية لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة، إلى جانب المخرج العراقي أحمد ياسين الدراجي والممثلة المغربية نسرين الراضي والناقدة التونسية هندة حوالة، في الوقت الذي يرأس اللجنة المخرج المغربي نبيل عيوش.

كما تمثل مصر أيضا في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة من خلال الممثلة شيري عادل، إلى جانب المخرجة الأردنية دارين سلام فيما يرأس اللجنة المخرج والكاتب المغربي هشام العسري.

يذكر أن مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، استضاف خلال دوراته السابقة، نخبة من نجوم الفن السابع المصري، من أبرزهم: حسين فهمي، خيري بشارة، هالة صدقي، خالد الصاوي، داليا البحيري، بشرى رزة، أحمد وفيق، ويسرا اللوزي.

كما تحتفي النسخة السادسة من المهرجان بالفنان يونس مكري، الذي يعتبر أحد وجوه الفن المغربي البارزة، عضو مجموعة "الإخوان ميكري" التي انطلق مسارها الغنائي بداية عقد الستينات من القرن الماضي، والتي سحبه منها تدريجيا شغفه بمجال السينما والموسيقى التصويرية للأفلام، ليصبح من نجوم السينما المغربية في السنوات الأخيرة.



مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى



يونس ميكري



احمد حلمي



شيري عادل