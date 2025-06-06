شكرا لقرائتكم خبر عن من رايحة فين يا حاجة لـ رايحين للنبى.. أشهر أغانى الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الأمة العربية والإسلامية بوقفة عرفات أمس الخميس، واليوم بعيد الأضحى، ويوجد العديد من الأغانى التى طرحت احتفالا بهذه المناسبة، ومن أشهر الأغانى التى طرحت "يا رايحين للنبى الغالى"، التى قدمتها الفنانة الراحلة ليلى مراد عام 1953، والأغنية جاءت ضمن فيلم "بنت الأكابر"، بطولة ليلى مراد وأنور وجدى، وهي من ألحان الموسيقار رياض السنباطى، ومن كلمات أبو السعود الإبيارى.

وهناك أغنية "إلى عرفات"، التي قدمتها أم كلثوم عام 1951، تأليف أمير الشعراء أحمد شوقى، والتى كان قد كتبها عام 1910 بمناسبة ذهاب الملك أحمد فؤاد إلى مكة لأداء مناسك الحج كما غنت أم كلثوم أغنية أخرى للحج، وهى أغنية "القلب يعشق"، من كلمات محمود بيرم التونسى، وألحان رياض السنباطى، وأشهر مقاطعها "دعانى لبيته لحد باب بيته لما تجلالى بالدمع ناجيته، جينا على روضه هلا من الجنة، فيها الأحبة تنول كل اللى تتمنى، فيها طرب وسرور وفيها نور على نور، وكاس محبة يدور واللى شرب غنى، وملائكة الرحمان كانت لنا ندمان، بالصفح والغفران جاية تبشرنا، يا ريت حبايبنا ينولوا ما نلنا، يا رب توعدهم يا رب واقبلنا".

كما قدم الراحل محمد فوزى ألحان لهذه المناسبة دون أن يغنيها مثل كلمات أبى نواس حين قربت إليه الوفاة وقدم وائل جسار أغنية "حج حجيج"، والتى يبدأ مطلعًا بـ"حج حجيج بيت الله والكعبة ورسول الله، على زمزم إن شاء الله، ابنى ينام يا سلام يا حمام، سيدنا محمد يجبر خاطره فى الأحلام".

ومن الأغانى التى يتغنى بها المقربون للحجاج منذ زمن وهى أغانى فلكلورية مثل رايحة فين يا حاجة واشتهر الفنان محمد الكحلاوي بإنشاده للأغاني الدينية، حيث جاءت أغنية (لاجل النبي لاجل النبي انا جيت ازورك والنبي لاجل النبي ) من الأغانى الأيقونية التى تغنى عند استقبال أو وداع الحجاج.