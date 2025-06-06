شكرا لقرائتكم خبر عن deadlin يكشف عن مشاركة جيمى فوكس فى إنتاج happy birthday لـ نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع deadlin عن مشاركة النجم الحاصل على الأوسكار جيمي فوكس في إنتاج فيلم المخرجة المصرية سارة جوهر happy birthday بطولة النجمة نيللى كريم، حيث عبر عن فخره بالمشاركة فى إنتاج الفيلم والمقرر عرضه فى مهرجان تريبيكا السينمائى فى الولايات المتحدة الامريكية.

وعرض الفيلم وسط حضور عدد من الفنانين وأبطال الفيلم والجاليات العربية هناك، والمنتج أحمد دسوقى والمنتج أحمد بدوى، الذى يعد أحد أبرز الأعمال السينمائية في المهرجان، الفيلم من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر.

وعرض الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان تريبيكا في أمريكا، ورئيس المهرجان روبرت دينيرو، ويعد أول فيلم في تاريخ السينما يشارك به أحد نجوم هوليوود.



جيمى فوكس

وفى سياق آخر احتفلت النجمة نيللى كريم بانطلاق تصوير أحدث أعمالها السينمائية فيلم "بروفة فرح"، الذى كان يحمل اسم "جوازة ولا جنازة" قبل تغييره، ويجمع الفيلم نيللى كريم بالفنان شريف سلامة والفنان اللبنانى عادل كرم، ومن إخراج أميرة دياب.