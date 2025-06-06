شكرا لقرائتكم خبر عن خاف من نظرات عينيه وبكى بسبب أدائه.. هكذا تحدث يوسف شاهين عن المليجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى وفاة الفنان محمود المليجى، اليوم الجمعة، والذى قدم أكثر من 500 عمل فنى في أدوار متعددة ما بين الخير والشر، واشتهر الفنان الراحل في أدواره بتقديم شخصية المعلم الشرير، وعلى الرغم من شهرة أدوار الشر التى قدمها، إلا أنه برع أيضا فى أدوار الخير والكوميديا، وكان رأى كل زملائه فى المجال الفنى بأنه أطيب إنسان بعيداً عن الشاشة.

كانت نقطة التحول فى حياة "محمود المليجي" فى عام 1970، وذلك عندما اختاره المخرج يوسف شاهين للقيام بدور "محمد أبوسويلم" فى فيلم "الأرض"، فقد عمل فيما بعد فى العديد من أفلام يوسف شاهين، وهى: الاختيار، العصفور، عودة الابن الضال، إسكندرية ليه، حدوته مصرية.

وفي مقابلة تليفزيونية شهيرة تحدث يوسف شاهين عن عبقرية محمود المليجي، قائلا: "ممثل بارع، يجسد الشخصيات بتلقائية شديدة وأخاف من نظرات عينيه أمام الكاميرا، يا نهار أبيض الأداء رهيب، في فيلم (عودة الابن الضال) وأثناء تصوير مشهد وهو يودع ابنه، دفعني صدقه في الأداء للبكاء".

ولد محمود المليجى عام 1910 بالقاهرة، وترجع أصوله إلى قرية "مليج" بالمنوفية، وفى بداية حياته الفنية انضم إلى فرقة الفنانة فاطمة رشدى، حيث كان يؤدى عددا من الأدوار الصغيرة، وبعد أن اقتنعت فاطمة رشدى بموهبته، رشحته لبطولة فيلم سينمائى بعنوان "الزواج على الطريقة الحديثة"، لكن فشل الفيلم جعله يترك الفرقة وينضم إلى فرقة رمسيس الشهيرة، حيث عمل فيها فى البداية فى وظيفة ملقن، ثم احترف التمثيل لتكون له مدرسته الخاصة فى التقمص، ويصبح قاسما مشتركاً لكل الأعمال الناجحة، وخاصة أدوار الشر التى برع فى تقديمها، رغم اجتماع رأى كل زملائه فى المجال الفنى بأنه أطيب إنسان بعيداً عن الشاشة".