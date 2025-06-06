شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم ريستارت يحقق 2 مليون جنيه فى وقفة عيد الأضحى والإجمالى يصل إلى 18 مليونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم ريستارت بطولة النجم تامر حسنى، أمس الخميس وقفة عيد الأضحى، إيرادات بلغت، 2 مليون و56 ألفاً و741 جنيهاً، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 8 أيام إلى، 18 مليوناً و374 الفاً و438 جنيهاً.

قصة فيلم ريستارت تدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت، وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

فيلم ريستارت بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد على وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.