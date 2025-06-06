شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة جدة إيمى سالم.. والفنانة تنعيها: مع السلامة يا أمى الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة إيمي سالم جدتها الحاجة نادية محمد بدر الدين خيرالله التى توفت اليوم الجمعة، عبر منشور نشرته على صفحتها الشخصية على فيس بوك.

وشاركت إيمي صورة جمعتها بجدتها الراحلة، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مع السلامة يا اللي ربيتي وكبرتيني.. مع السلامة يا أمي الثانية ربنا يرحمك ويغفر لك ويثبتك عند السؤال، ويعاملك بما هو أهله مع السلامة يا حتة منا كلنا مع السلامة يا بركة وكبيرة العيلة"، كما طلبت من متابعيها الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، جدتي الحاجة نادية محمد بدر الدين خيرالله في ذمة الله. اللهم اجعل دارها الجنة، والحقنا بها وأنت راضٍ عنا ارجوكم الفاتحة والدعاء نادية خيرالله.. بحبك قوي".



منشور ايمى سالم

شهد المنشور تفاعلًا كبيرًا من المتابعين والمحبين، الذين حرصوا على نعي الفقيدة ومواساة الفنانة إيمي سالم، متمنين لها الصبر والسلوان.

يشار إلى أن الفنانة إيمي سالم بدأت مشوارها الفني كموديل إعلانات، وفي عام 2003 ظهرت بثلاثة مسلسلات، هي: "أمس لا يموت" بطولة الفنانة رغدة، و"حكايات زوج معاصر" بطولة الفنان أشرف عبد الباقي" و"الليل وآخره" بطولة الفنان يحيى الفخراني، وشاركت في عدة أفلام، من بينها "ماتيجي نرقص" و"كامل الأوصاف" و"أحلام عمرنا" وغيره.