مع قدوم عيد الأضحى.. أفلام عالمية يمكنكم مشاهدتها خلال العطلة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 يونيو 2025 01:28 مساءً - مع قدوم عطلة عيد الأضحى، يُفضل الكثير من الناس قضاءها في المنزل، يشاهدون فيلماً مُناسباً لأجواء العيد مع أكلة شهية وأمسية دافئة. وليس بالضرورة أن يكون الفيلم كوميدياً، فقد يكون درامياً عائلياً أو رومانسياً أو فيلم مغامرات أو حتى رسوماً متحركة. ونقترح في هذا التقرير قائمة مختارة من الأفلام العالمية التي تناسب أجواء العيد.

فيلم Paddington -2014

يُعد فيلم Paddington، فيلم الرسوم المتحركة البريطاني مُناسباً سواء للصغار أو حتى الكبار، وهو فيلم عائلي مُغامرات من الدرجة الأولى، وله شهرة واسعة منذ صدوره.

وتدور أحداث الفيلم حول مغامرات دب صغير من بيرو، مختلف عن باقي الدببة، يحب الشاي والمربى، ويتحدث مثل البشر، ولديه روح فكاهية. يضطر إلى السفر وحيداً للندن بحثاً عن منزل جديد، وعائلة تحتويه، وبالفعل تستضيفه عائلة Brown، ويبدأ في التأقلم مع الحياة الجديدة بلندن حتى تقابله سيدة شريرة تعمل في متحف، وتحاول أن تصطاده وتحنطه لأنه "نادر ومميز".

يُذكر أن فيلم Paddington له جزء ثانٍ عُرض عام 2017.

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فيلم The Intern-2015

يتميز فيلم The Intern بطابع درامي كوميدي، ويعتبر من الأفلام التي مهما مرت عليها السنين، يستمتع المشاهد بها. الفيلم من إخراج وتأليف وإنتاج نانسي مايرز وبطولة النجم روبيرت دي نيرو وآن هاثاواي.

وتدور أحداثه حول رجل يُدعى بين وايتكر ويبلغ من العمر 70 عاماً، يعمل متدرباً عند جولز أوستن صاحبة أحد المواقع الإلكترونية الناجحة في مجال الأزياء والموضة.

وبعد أن قرر وايتكر الالتحاق ببرنامج تدريبي خاص بكبار السن في شركة ناشئة متخصصة في بيع الملابس على الإنترنت، أسستها جولز أوستن، الشابة، الطموحة، ولكنها تتمتع ببعض الضغوطات بالعمل والحياة، تبدأ المناوشات بينهما والتي تخلق جواً كوميدياً في الفيلم، وتنتهي بصداقة متينة بينهما.

فيلم The Holiday-2006

Holiday يُعد ضمن الأفلام الأيقونية في المناسبات والأعياد نظراً للمزيج الذي يتمتع به بين الكوميديا والرومانسية. وقد أُصدر الفيلم عام 2006، وأخرجته الأمريكية نانسي ميرز، وبطولة كاميرون دياز، كيت وينسليت، جود لو، وجاك بلاك.

وتدور أحداث الفيلم حول آيريس (كيت وينسلت) صحفية رومانسية من إنجلترا، تحب شخصاً أنانياً، لا يبادلها نفس الشعور. وأماندا (كاميرون دياز) منتجة إعلانات أمريكية من لوس أنجلوس، تكتشف أن حبيبها يخونها.

والاثنان قررا الهروب من حياتهما، وزارا في نفس الوقت موقعاً لتبادل المنازل في الإجازات، وبالفعل تبادلا بيوت بعضهما البعض، ليعيشا تجربة مختلفة تغير حياتهما.

فيلم -The Pursuit of Happyness 2006

رغم أن فيلم The Pursuit of Happyness فيلم درامي بامتياز، وقد يجعل المشاهد يبكي متأثراً بسبب المشاعر الصادقة بين الأب وابنه، إلا أنه فيلم مناسب للعيد، نظراً لحالة الأمل والإيجابية التي يتمتع بها، وكذلك لنهايته السعيدة.

الفيلم تدور قصته عن كريس غاردنر (ويل سميث)، رجل مكافح وأب أعزب، يواجه الصعوبات وخطر التشرد هو وابنه الصغير، وعلى الرغم من التحديات العديدة، يحصل "غاردنر" على تدريب غير مدفوع الأجر في شركة وساطة مرموقة.

الفيلم أُصدر في ديسمبر 2006، من إخراج غابرييلي موتشينو، وشارك بالتمثيل ثانديوي نيوتن، بريان هاو، دان كاستيلانيتا، جيمس كارين، كيرت فولر. وحصل ويل سميث على ترشيح لجائزة الأوسكار وترشيح لجائزة غولدن غلوب عن دوره في الفيلم.

فيلم 2014 -Love, Rosie

فيلم كوميدي رومانسي من إخراج كريستيان ديتر وكتابة جولييت توهدي، مأخوذ من رواية (Where Rainbows End) للمؤلفة الأيرلندية سيسيليا أهيرن. الفيلم له طابع رومانسي، ويمر الأبطال فيه بمراحل عمرية مختلفة، مما يجعله فيلماً مسلياً، وهو من بطولة ليلى كولينز، ووسام كلافلن.

وتدور أحداث الفيلم حول روزي واليكس اللذين يحبان بعضهما منذ الصغر، ولكن تفرقهما الحياة أكثر من مرة، وبعد كل فترة يتقابلان تتجدد المشاعر بينهما، لكن ظروف الحياة تقف عقبة بينهما.

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