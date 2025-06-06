شيري عادل عضوة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 يونيو 2025 01:28 مساءً - أعلنت ادارة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، عن اختيار الفنانة المصرية شيري عادل في عضوية لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، خلال فعاليات الدورة السادسة من المهرجان التي تقام فعالياتها في الفترة من ١٣ وحتى ٢٠ يونيو الجاري في مدينة كازابلانكا بالمغرب.

وتضم عضوية لجنة تحكيم مسابقة الافلام القصيرة ٣ أعضاء، وهم الكاتب والمخرج المغربي هشام العسري كرئيس للجنة، والمخرجة الأردنية دارين سلام والمصرية شيري عادل.

وخلال فعاليات المهرجان، سوف يشارك الفيلمان المصريان "سيرة اهل الضي" إخراج كريم الشناوي، وفيلم "رفعت عيني للسما" إخراج كل من ندى رياض وأيمن الأمير، وذلك ضمن فعاليات مسابقة الافلام الطويلة.

كما يشارك فيلم مصري في فعاليات مسابقة الافلام القصيرة وهو "فجر كل يوم" والمستوحى من قصة حقيقية تدور أحداثه في فترة الخمسينيات، حيث يواجه طفل في الثامنة من عمره اسمه نبيل تحديات جديدة بسبب بعض التغيرات الاجتماعية التي لا يفهمها، وهذه التغيرات تؤثر على صداقته مع صديقته المقربة. والفيلم من تأليف وإخراج أمير يوسف.

تكريم الفنان المصري أحمد حلمي



وسبق أن أعلن مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي عن تكريم الفنان المصري أحمد حلمي، خلال دورته الجديدة المرتقبة ما بين 13 و30 يونيو 2025، وذلك اعترافًا بمسيرته الفنية الثرية وإسهاماته البارزة في السينما والمسرح والتلفزيون العربي.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لما يمثله حلمي من قيمة فنية داخل الساحة العربية، كأحد أبرز الوجوه التي أثرت المشهد الفني بأعمال تجمع بين الطابع الكوميدي والرسائل الاجتماعية العميقة، ما جعله يحظى بجماهيرية واسعة ونجاحات لافتة على مستوى شباك التذاكر.

ويُعد أحمد حلمي من الفنانين القلائل الذين خاضوا تجارب متنوعة بين المسرح والسينما والتلفزيون، وهو ما منحه قدرة استثنائية على صقل موهبته وتقديم أداء مميز سواء على خشبة المسرح أو أمام الكاميرا. وقد أثارت العديد من أعماله، مثل فيلم « فبركة »، نقاشات فنية واسعة لما تحمله من محتوى هادف بأسلوب ساخر.

وأكدت إدارة المهرجان أن هذا التكريم يندرج ضمن رؤية المهرجان الرامية إلى الاحتفاء بأسماء فنية لها مكانتها الاعتبارية داخل المغرب وخارجه، وتعزيز حضور السينما العربية من خلال عرض أعمال متنوعة في موضوعاتها وتخييلها الجمالي، بما يعكس غنى وتنوع الصناعة السينمائية في العالم العربي.

آخر أعمال شيري عادل مسلسل "الوصفة السحرية" وشارك في بطولته إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.

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مسلسل "الوصفة السحرية" مكون من 45 حلقة، وتدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف؛ لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

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