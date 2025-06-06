انتقادات حاده تواجهها ميغان ماركل لفيديو رقصها قبل ولادة ليليبت

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 يونيو 2025 01:28 مساءً - أطلقت ميغان ماركل يوم الأربعاء الماضي 4 يونيه مجموعة من المنشورات احتفالاً بيوم ميلاد ابنتها ليليبت، حيث كشفت عن وجه ابنتها في إحدى هذه المشاركات بالإضافة لصور أخرى سواء وهي حديثة الولادة معها ومع والدها الأمير هاري، أو وهي في عمرها الحالي.

ميغان ماركل والأمير هاري يرقصان في مقطع فيديو

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إحدى هذه المنشورات كانت عبارة عن مقطع فيديو لميغان والأمير هاري يؤديان رقصة التويرك في غرفة بمستشفى قبل ولادة ليليبت، معلقة عليه: "قبل أربع سنوات، حدث هذا أيضًا. كان طفلانا قد تجاوزا موعد ولادتهما بأسبوع... لذلك عندما لم يُجدِ الطعام الحار، وكل ذلك المشي، والوخز بالإبر نفعًا - لم يتبقَّ سوى شيء واحد للقيام به!"، في إشارة منها أنه لم يتبقى سوى الرقص للتعجيل بالولادة التي تأخرت. وقد انتشر الفيديو ولاقى انتشاراً واسعاً بين رواد السوشيال ميديا الذين أبدوا إعجابهم به وبالعفوية التي تجمع الزوجين والهدوء الذي اتسمت به ميغان قبل ولادتها.

ولكن من جهةٍ أخرى، واجه الفيديو انتقادات لاذعة تشكك في صحة حمل ميغان من الأساس.

هل كانت ميغان ماركل حامل في الفيديو؟

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واجهت ميغان ماركل نظرية الشك والمؤامرة تفيد أنها كانت تدعي الحمل، وأن حملها في الفيديو لا أساس له من الصحة وأنها لم تكن حاملاً على الإطلاق، بل كانت ترتدي بطنًا صناعية يُدعى "نتوء القمر". كما زعم منتقدو دوق ودوقة ساسكس أن الفيديو الراقص مُفبرك ومُصوّر في موقع تصوير، أو ربما يكون مُولّداً بواسطة الذكاء الاصطناعي.

واستند المشككون أن بطنها كانت مرتفعة جدًا أو غير طبيعية الشكل لدرجة يصعب معها أن يكون حقيقيًا. وقال آخرون إن قدرتها على الرقص بهذه الطريقة في الشهر التاسع تعني إما أنها خارقة أو أنها غير حامل على الإطلاق. بينما رأى آخرون بأن دوق ودوقة ساسكس استعانا بأمٍّ بديلة، مُدّعين أن المعدات في الخلفية تُشير إلى أنها لم تكن في جناح الولادة.

هكذا احتفلت ميغان ماركل بيوم ميلاد ليليبت

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نشرت ميغان ماركل منشوراً عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وحمل المنشور صورتين لم يُنشرا من قبل، الأولى صورة حديثة لماركل وهي تحتضن ليليبيت، والبحر يظهر في الخلفية، والأخرى تظهر ماركل وهي تحمل ابنتها وهي طفلة حديثة الولادة. وقد ظهر جزء من وجه ليليبيت في الصورة الأولى، ويُذكر أن كل الصور السابقة التي نُشرت لها كانت تُخفي دوقة ساسكس وجه ابنتها عمداً.

وعلقت دوقة ساسكس على الصورتان قائلةً: "يوم ميلاد سعيد لفتاتنا الجميلة. في مثل هذا اليوم، قبل أربع سنوات، دخلت حياتنا، ومن حينها، وكل يوم أصبح أجمل وأشرق بفضلها". وأضافت ماركل: "شكراً لجميع الذين أرسلوا لها الحب واحتفلوا بيومها الخاص".

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كما شاركت ميغان منشوراً آخر عبارة عن صورتين جديدتين لليليبت مع هاري. أظهرت إحداهما لهاري وهو يحمل ليليبت وهي رضيعة، وهما ينظران إلى بعضهما البعض. أما الصورة الأخرى فكانت لدوق ساسكس ممسكًا بيد ابنته وهما يسيران على طريق رملي حافيَي القدمين تحت أشعة الشمس، بينما كان يحمل حذائه وقبعته. وكتبت ميغان في منشور مرفق بالصورتين: "يا لها من رابطة رائعة! يا ابنة أبي الصغيرة ومغامرته المفضلة. عيد ميلاد سعيد يا ليلي!"

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