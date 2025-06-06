توم كروز يدخل التاريخ ويكتب اسمه في سجلات موسوعة جينيس

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 يونيو 2025 01:28 مساءً - نجاح تلو الآخر يحققه النجم العالمي توم كروز لتأثيره في السينما العالمية سواء بأدوار الأكشن أو الدراما أو الخيال العلمي محققاً شعبية ومكانة لا تتغير رغم مرور السنوات وتغير الأذواق وتعدد الأجيال. وكان آخر نجاح حققه نجم هوليوود بعد عرض الجزء الثامن من Mission Impossible، هو حصوله على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

توم كروز يكتب اسمه في سجلات موسوعة جينيس

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بسبب إصراره على أداء مشاهد الأكشن بنفسه، حصل توم كروز على شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من القفزات المظلية المحترقة في مشهد فيلم Mission: Impossible، حيث أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، يوم أمس الخميس 5 يونيو، أن نجم الأكشن، البالغ من العمر 62 عامًا، قد حطم الرقم القياسي لأكبر عدد من القفزات المظلية المشتعلة من قِبَل فرد. وقد حقق كروز هذا الإنجاز 16 مرة أثناء تصوير فيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning.

وفقًا لموقع موسوعة غينيس للأرقام القياسية: "كروز، وهو مظلي مرخص، قفز من طائرة هليكوبتر 16 مرة وهو مربوط بمظلة مشبعة بالوقود ومشتعلة، قبل أن يقطع بقايا المظلة الأولى المتفحمة وينشر مظلة احتياطية بأمان، لم يسبق لأي ممثل أو ممثل بديل أن قارب هذا العدد من السقطات المميتة".

وقال كريغ غلينداي، رئيس الموسوعة: "توم لا يلعب دور أبطال الحركة فحسب، بل هو بطل حركة! يرجع جزء كبير من نجاحه إلى تركيزه المطلق على الأصالة وتجاوزه حدود ما يمكن أن يقدمه رجلٌ رائد. إنه لشرفٌ عظيمٌ أن أتمكن من الاعتراف بجرأته المطلقة بهذا اللقب الجديد من موسوعة جينيس للأرقام القياسية".

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مشهد القفز بالمظلة يستحق أن يُذكر في موسوعة جينيس

في إحدى مشاهد الجزء الثامن من Mission Impossible، يخوض توم كروز مواجهة حاسمة مع عدوه اللدود غابرييل (إيساي موراليس) في السماء. يقاتل الاثنان فوق وديان وحقول في سلسلة جبال دراكنزبرغ بجنوب إفريقيا، وينتهي المشهد بسقوط إيثان من إحدى الطائرات وهي مشتعلة وتحطُمها في الجو. ينشر مظلة فقط لتشتعل فيها النيران وتتفكك، مما يضطره إلى نشر المظلة الاحتياطية بينما يسقط على الأرض.

في بعض اللقطات، زُوِّد كروز بكاميرا وزنها 22 كيلوغرامًا مثبتة على جسده، لالتقاط لقطة مقربة لسقوط إيثان.

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قصة فيلم Mission Impossible: The Final Reckoning

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يمنح الإعلان الترويجي للفيلم، الجمهور نظرة عن الدراما والأكشن التي يحملها الجزء الجديد، كما يُلقي لمحة على الشخصيات التي يؤديها كلٌّ من: هانا وادينغهام، نيك أوفرمان، وتراميل تيلمان.

وظهر توم كروز، المعروف بتجاوزه حدود الأكشن في السلسلة من خلال شخصية العميل "إيثان هانت"، وهو معلق على جانب طائرة، وكذلك وهو على متن حاملة طائرات، كما يظهر وهو يمارس رياضة الغوص تحت الماء في العرض الترويجي للفيلم، المقرر عرضه بدُور السينما في 23 من مايو 2025.

وسيبدأ الجزء الثامن من حيث انتهى الجزء السابع؛ حيث يعمل إيثان وفريقه على إيقاف غابرييل والكيان قبل فوات الأوان. ولم تُكشف سوى تفاصيل قليلة. ولكن وفقاً للإعلان الترويجي؛ فإن "مصير كل الأشخاص" في خطر.

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