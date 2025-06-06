إخطفِ الأنظار بإطلالتك الرائعة والأنيقة بعيد الأضحى

ميرنا وليد - بيروت - مع عيد الأضحى، تبرز صيحات الموضة بتفاصيل منعشة تمنحك إطلالة متألقة ومليئة بالحيوية.

فقد لفتتنا هذا الموسم القصّات المريحة والعناصر الزخرفية التي زيّنت التصاميم، والتي شاهدناها على منصات عروض أزياء الصيف.

فما أبرز التوجهات التي تضمن لكِ الظهور بأناقة في عيد الأضحى؟

نقشة الأزهار: أنوثة ناعمة وحيوية

نقشة الأزهار من أبرز صيحات هذا الصيف، وتُعدّ خيارًا مثاليًا لإطلالة مليئة بالأنوثة والجاذبية.

فستان القميص الطويل: أناقة وعملية

بينما كان فستان القميص بطول الركبة هو الرائج في الصيف الماضي، يتصدّر هذا الموسم التصميم الطويل. يتميّز هذا الفستان بمرونته وسهولة تنسيقه، إذ يمكنك ارتداؤه مع صندل مسطّح، أو أحذية اللوفر، أو حتى صندل بكعبٍ عالٍ. 0

طقم الدنيم: عصري بامتياز

الطقم المصنوع من الدنيم لا يزال من القطع الأساسية هذا الموسم، ويُعدّ مثاليًا لعيد الأضحى. يمكنك اختياره بتصميم بسيط أو مزدان بتفاصيل مميزة كالحبيبات المعدنية أو الخرز.

