عمار شلق يتحول الى شاهد له قصته ومأساته

ميرنا وليد - بيروت - صوّر الممثل عمار شلق مؤخرا مسلسل بعنوان "المحامي" من المقرر ان يعرض قريبا وهو من إنتاج "lens production لصاحبها عدي عزي، وإخراج إيلي رموز، يشارك فيه كل من الممثلين منذر رياحنة، ختام اللحام، تاتيانا مرعب، ياسر البحر، صفاء سلطان، وغيرهم، كما يُعرض له حاليا مسلسل "خطيئة أخيرة" من إنتاج إيغل فيلمز ومن أعمال يانغو بلاي الأصلية.



ويضم الممثلين سامر إسماعيل، رشا بلال، كارول عبود، ريمي عقل، إيلي متري، رولا بقسماتي وغيرهم.

موقع "الفن" تواجد في كواليس "المحامي" وقد أجرينا هذه المقابلة مع عمار شلق.