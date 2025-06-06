إليسا تُعايد الجمهور في عيد الأضحى

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الفنانة إليسا المُعايدة للجمهور بمناسبة عيد الأضحى، اذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "عيدكن مبارك وكل سنة وإنتو بألف خير، الله يديم علينا الفرح، المحبة، وراحة البال، ويخلّي أيامنا أعياد دايمة".
على صعيد آخر كانت قد أطلت إليسا على متابعيها مؤخرا بصور من عطلتها التي قضتها في إيطاليا، وتحديداً إلى جانب بحيرة كومو، ونشرت العديد من الصور لها، ظهرت فيها مرتدية توب شفافة باللون الأبيض، وبنطلون من نفس اللون، وانتعلت حذاءً رياضياً ووضعت على عينيها نظارة شمسية.
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