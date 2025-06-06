ميرنا وليد - بيروت - نشرت الصحافة التركية مقطع فيديو للنجمين التركيين هاندا أرتشيل وباريش أردوتش من حفل إطلاق "تذكرة الحب"، اذ ظهرت هاندا بفستان أحمر طويل ومكشوف، أما باريش كانت إطلالته باللون الأسود.

على صعيد آخر، كانت تحدثت هاندا أرتشيل مؤخرا عن فيلمها "دعها للرياح" الذي جمعها بباريش أردوتش، قائلة: "الفيلم برفقة طاقم رائع، مما جعل كل يوم ممتعاً بشكل مختلف، أتمنى أن تنتقل الإثارة والسعادة التي شعرنا بها أثناء التصوير إلى المشاهدين".

وكانت خطفت هاندا أرتشيل الأنظار مؤخرا خلال رحلة بحرية بفستان أنثوي ناعم بلون الأزرق الباستيلي.



كانت هذه تفاصيل خبر هاندا أرتشيل تطل بالأحمر..وماذا عن باريش أردوتش؟-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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