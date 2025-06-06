تامر حسني يتصدّر المشهد الفني في ساعات: “حلال فيك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق النجم المصري تامر حسني أغنيته الجديدة “حلال فيك” عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، لتُحقق خلال ساعات من صدورها نسب مشاهدة لافتة وتفاعل كبير، وتُصبح واحدة من أكثر الأغنيات تداولًا في العالم العربي، مؤكدةً مرّة جديدة مكانة حسني كأحد أبرز نجوم الغناء في الشرق الأوسط.

الأغنية تُعد الإصدار الرابع من ألبومه المنتظر “لينا معاد”، وتُشكّل أيضًا جزءًا أساسيًا من فيلمه السينمائي الجديد “ريستارت”، ما يمنحها بعدًا مزدوجًا يجمع بين التعبير الموسيقي والدرامي في آنٍ واحد.

“حلال فيك” من كلمات أحمد المالكي، ألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد عبد السلام، وتحمل نغمة درامية حادة تعبّر عن خيبة الأمل والغدر في علاقة انتهت بانكسار مؤلم. ويقول حسني في مطلعها:

“حلال فيك اللي هتشوفه وتستاهله

هتعرف حد من نوعك وتشبه له

حاولت معاك ومانفعتش

وخدت الخير وماشبعتش

وأنا هسيبك وحقي هييجي على مهله”

وقد أثارت الأغنية تفاعلًا كبيرًا من الجمهور فور صدورها، حيث اعتبرها كثيرون من أقوى الأعمال الغنائية الدرامية في مسيرة حسني، خاصة مع الأداء الصوتي المتقن والتعبير العاطفي العميق الذي قدّمه بأسلوبه الخاص.

أما فيلم “ريستارت”، فمن تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني كل من هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، ميكا، محمد ثروت، ونخبة من نجوم التمثيل. ويُنتظر أن يجمع الفيلم بين الطابع الكوميدي والرومانسي، ضمن حبكة حديثة تحمل توقيع تامر كمؤلف موسيقي وبطل سينمائي.

وتُعد “حلال فيك” محطة قوية ضمن حملة تامر الترويجية لألبومه الجديد، الذي بدأ بالكشف عنه تدريجيًا، وسط ترقب جماهيري كبير لكل إصدار. ويبدو أن حسني يخطط هذا العام لانطلاقة موسيقية وسينمائية متزامنة، تعكس رؤيته الفنية الشاملة وقدرته المستمرة على تجديد حضوره في الساحة العربية، بأعمال تواكب العصر وتحمل بصمته الخاصة.