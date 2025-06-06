روبرت دي نيرو في الـ81: “الأبوة متعة.. ودعمي لأطفالي غير مشروط”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم بلوغه الـ81 من العمر، لا يزال النجم الأميركي روبرت دي نيرو يعيش تجربة الأبوة بحماس وشغف، لا سيّما مع ابنته الصغرى “جيا” التي وُلدت قبل عامين من شريكته الحالية تيفاني تشين، في مرحلة وصفها بأنها “مليئة بالمتعة والتقدير لكل لحظة”.

وفي مقابلة مع برنامج Entertainment Tonight، تحدّث دي نيرو عن علاقته بأبنائه السبعة، كاشفًا عن القاعدة الأساسية التي يتّبعها في تربية أولاده، بقوله: “ادعم أطفالك، دائمًا وأبدًا.” وأضاف:

“طالما أنهم لا يؤذون أنفسهم أو يتصرفون بطريقة مدمّرة، فواجبي أن أكون داعمًا لهم. حتى إن لم أوافق على بعض خياراتهم، يجب أن يعرفوا أنني دائمًا في صفّهم.”

وعن كونه أبًا لطفلة صغيرة في هذا العمر، قال الممثل الحائز على جائزة الأوسكار إن تربية “جيا” تمنحه “متعة حقيقية”، مؤكدًا أنه يقدّر كل لحظة يقضيها برفقتها.

ويُعد دي نيرو أبًا لسبعة أبناء من علاقات متعددة:

درينا ورافاييل من زوجته الأولى ديان أبوت

التوأم جوليان وآرون من الممثلة توكي سميث

إليوت وهيلين من زوجته السابقة غريس هايتاور

والطفلة جيا من شريكته الحالية تيفاني تشين

فيما يواصل دي نيرو، أحد أساطير هوليوود، موازنة حياته المهنية مع مسؤولياته العائلية، في صورة إنسانية تجمع بين النضج الأبوي والحنان في كل المراحل.