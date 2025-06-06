واقعة نصب باسم “المداح”.. وأشرف زكي يتحرّك قضائيًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقدّم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد القائمين على صفحة مزيفة على “فيسبوك” استغلّت اسم الفنان حمادة هلال للنصب والاحتيال على عدد من الشباب الطامحين للعمل في مجال التمثيل، عبر إيهامهم بالمشاركة في الجزء السادس من مسلسل “المداح” مقابل مبالغ مالية.

وأوضح زكي في بلاغه أن النقابة تلقت عدداً من الشكاوى من شباب وفنانين مبتدئين، أفادوا بتعرّضهم لمحاولات نصب من خلال منشورات متداولة على صفحة إلكترونية تنتحل صفة جهة إنتاجية، وتطلب ممثلين وممثلات للظهور في “المداح 6” مع الفنان حمادة هلال. وأكد البلاغ أن النقابة تواصلت مع الشركات المعنية بالإنتاج والإعلانات، والتي نفت تمامًا أي علاقة لها بهذه الصفحة أو الإعلانات المنشورة.

وأشار نقيب المهن التمثيلية إلى أن ما ورد في الشكاوى يُشكّل وفقًا للمادة (336) من قانون العقوبات جريمة نصب واحتيال، يعاقب مرتكبها بالحبس، خاصة أن المتهمين أوهموا الضحايا بمشروعات وهمية وصفات غير حقيقية، بهدف الاستيلاء على أموالهم.

وطالب زكي في بلاغه بسرعة فتح التحقيق في الواقعة، وإجراء التحريات اللازمة من قِبل الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، للكشف عن هوية المسؤولين عن الصفحة المزورة، والوقوف على ملابسات ما حدث، تمهيدًا لإحالة المتورطين إلى المحاكمة الجنائية.

وأكد أن النقابة حريصة على حماية أعضائها والفنانين الشباب من أي محاولات للاستغلال أو التضليل، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يستغل اسم فنان أو عمل فني للإضرار بالمهنة والجمهور.