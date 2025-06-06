“أرض المليون”.. المفاجآت لا تتوقف والتحديات تزداد صعوبة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تتوقف المفاجآت في هذا المكان، حماسة وتنافس وحبس أنفاس لمشتركين يتناقص عددهم أسبوعاً بعد أسبوع في “أرض المليون”، وهو النسخة العربية من برنامج MILLION DOLLAR LAND، الذي يُعرض على MBC1. هنا، فريق يستمر في ترسيخ جذوره في أرضه، ليشكل خطراً حقيقياً على باقي المشتركين، إلى فريق آخر لا يتوقف أفراده عن العتاب والمواجهات، ثم المشتركين الثلاثة الذين غادروا الميدان في الحلقة الماضية، وقرروا استكمال مشوارهم ليستكشفوا أماكن جديدة في جحر الثعابين. هناك قابلوا محمد الذي سبقهم إلى الجحر، ويرى المشتركين ثعابين بشرية، أخطر من الثعابين الأساسيّة، في وقت أن المشتركين الثلاثة غير مرتاحين لوجوده والواضح أن التأقلم معه هو شبه مستحيل، لذا لم يتأخر عبد العزيز حتى قرّر المغادرة تبعه أحمد، لتبقى حوراء في المواجهة القادمة مع محمد، رغم أنها غير مرتاحة لوجوده.

منذ يوم الحسم، يحاول المشتركون التأقلم مع واقعهم الجديد، وإثر مرور 20 يوماً على المنافسة في “أرض المليون”، يستمر 13 مشتركاً في المنافسة من أصل 30. وإذا كان أحمد مجدي كان الأغنى سابقاً، فإن الموازين انقلبت بعد تحقيق خالد الفوز في الجولة الأخيرة ليصبح هو الأغنى وصاحب الحصانة.

في الميدان، طرح مقدم البرنامج محمد الشهري السؤال المعتاد: “من يرغب بالمغادرة؟”. وحدها ريما اتخذت قرار المغادرة، بسبب صراع داخلي وأوضاع صحية كما قالت، وسلمت أساورها الستة لعامر.

هنا، بات عدد المشتركين في الميدان 12، و3 منهم سيتنافسون في التحدي المقبل، وحددت ساعة الميدان صاحب القرار وهي سوار صاحبة الرقم 84، التي عليها تسمية 3 أشخاص يلعبون في التحدي، باستثناء خالد وهو أغنى شخص حالياً على أرض المليون، فيما كشف الشهري أن التحدي المقبل يتطلب توازناً وتركيزاً. واختارت سوار المشتركين الثلاثة، وهم محمد وجدي وأحمد عريبي، إلى جانب ماغي التي طلبت من سوار اختيارها، لأن من مصلحتها كما قالت بأن تلعب مع مشتركين يملكون أساور كثيرة.

أما في جحر الثعابين، فقد حان وقت المنافسة بين محمد وحوراء، وقد كشف الشهري أن “أمام كل منكما أكياساً وحبلاً، والمطلوب منكم ملء هذه الأكياس بالمقدار الذي تجدونه مناسباً من الرمل، ثم تربطونها بالحبل، وترمونها لإصابة الهدف داخل الدائرة، ولكل منهما خمس رميات”. وكشف الشهري أن كل تحد في جحر الثعابين يعطي أفضلية للشخص الذي قضى وقتاً أطول في المكان، لذا ستكون الأفضلية بطبيعة الحال للكابتن محمد، الذي فاز في التحدي بوضع ثلاث رميات في قلب الهدف، فيما فشلت حوراء في المهمة وغادرت.

بالعودة إلى الميدان، أعلن الشهري أن أمام المشتركين الثلاثة جسراً خشبياً متصلاً ببعضه البعض، وكل مشترك لديه مساراً واضحاً باللون الخاص به، والمطلوب من كل منهم التوازن على الجسر وجمع الأسطوانات الخشبية وعددها ثلاثة، وعليهم تثبيتها على القاعدة الخشبية بهدف بناء عاموداً، وإمساك القاعدة الخشبية باليدين الاثنتين. وبعد بناء العامود عليهم العودة إلى نقطة البداية، والشخص الذي سيصل أولاً وبشكل أسرع سيكون هو الفائز، وفي حال وقوع أي منهم أثناء المنافسة أو في حال أوقعوا القطع الخشبية يعودون إلى آخر عامود أخذوا منه آخر قطعة خشبية.

طلب الشهري من المشتركين وضع أساورهم الـ 23 في القدر، وبدأت اللعبة من نقطة البداية، ثم دعاهم إلى التركيز والتوازن. وبالنتيجة فاز أحمد عريبي وحصل على سوار الـ 200 ألف و3 أساور بقيمة 10 آلاف لكل منها. في هذا الوقت، غادر أحمد وماغي إلى جحر الثعابين، حيث كان الكابتن محمد في انتظارهم. وستكمل التحديات والمواجهات والمفاجآت في الحلقة المقبلة.

الجدير بالذكر أنه إلى جانب الحلقات الأسبوعية لبرنامج “أرض المليون”، تُعرض 5 حلقات في الأسبوع تتابع يوميات المشتركين وكواليسهم ضمن برنامج “أرض المليون إكسترا”.

يعرض برنامج “أرض المليون” على MBC1 في تمام الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت السعودية.

يُعرض برنامج “أرض المليون إكسترا” على MBC1 من الخميس إلى الاثنين 11:50 ليلاً بتوقيت