رولان مهنا يطرح “الدني دوّارة” بعد أيام من التشويق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق الفنان اللبناني رولان مهنا يوم أمس أغنيته الجديدة “الدني دوّارة” عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، في عمل غنائي باللهجة اللبنانية يمزج بين الإحساس واللمسة العصرية.

وكان رولان قد كشف في وقت سابق عن البوستر الرسمي للأغنية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، معلناً موعد الإصدار الرسمي الذي صادف يوم الخميس عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بيروت.

ويُعد هذا العمل أول تعاون بين رولان مهنا وشركة BMK.EMPIRE، وهو من كلمات خلدون غرز الدين، ألحان رولان مهنا، توزيع KOKO B، وتسجيل جو بارودجيان. أما الكليب فحمل توقيع المخرجة كريستل مهنا، التي قدّمته برؤية درامية تعكس أجواء الأغنية ورسالتها.

“الدني دوّارة” تأتي لتؤكد مسار رولان الفني المتطوّر، وتفتح أمامه مرحلة جديدة من التعاونات والإنتاجات الفنية النوعية.