رحمة محسن تثير الجدل حول حقيقة زواجها من أحمد العوضي

تسبب تهرُّب الفنانة رحمة محسن من الإجابة على سؤال الإعلامي عمرو أديب عن حقيقة الأخبار المنتشرة حول زواجها من الفنان أحمد العوضي، في إثارة الجدل حول هذا الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت رحمة محسن قد حلّت ضيفةً على برنامج "الحكاية" الذي يقدّمه عمرو أديب على قناة mbc مصر، حيث عبّرت عن امتنانها لمساندة العوضي لها وإتاحته الفرصة لها للتعاون معه في "فهد البطل" الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، وغنّت معه بالمسلسل أغنية "حفلة تنكرية".

وتحدّثت رحمة عن العوضي، قائلةً: "العوضي شهم أوي وجدع أوي، وآمن بموهبتي جداً، وصدّقني". وتابعت: "والحمد لله أنا مخذلتوش، والأغنية بتشتغل جوا مصر وبرا مصر، والعوضي نجم كبير وشرف لي إني تعاونت معه".

وحين سألها أديب مباشرةً عن الشائعات التي تُردّد بين فترة وأخرى بشأن علاقتهما، أو إقبالهما على الزواج والارتباط، تهرّبت رحمة من الإجابة بشكل واضح، قائلةً: "أنا حبيت الشغل مع العوضي جداً، وإن شاء الله شغل الأغنية دي مش هايكون مرة وعدّت وهانشتغل مع بعض تاني".

وأخيراً، أعلنت رحمة محسن عن استعدادها لطرح أغنية جديدة تحمل عنواناً مثيراً للجدل هو "حِزن مغلي"، وذلك بعد نجاحها اللافت في موسم دراما رمضان من خلال مسلسل "فهد البطل"، بطولة أحمد العوضي.

وشاركت رحمة متابعيها على "إنستغرام" بمنشور كتبت فيه: "صباح الخير يا حبايبي... رحومة بتعملكم حِزن مغلي... إللي مجروح ومدبوح ومتخان ومتهان ومخدوغ ومصفوع... ما يسمعش غنوتنا الجديدة".

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