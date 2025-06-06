القاهرة - الخليج 365
نشرت الفنانة ياسمين صبري عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورتين جمعتاها مع شقيقها في ظهور نادر له معها، أشعلت بهما مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت صور ياسمين مع شقيقها أثناء وجودهما في الكويت على هامش حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد "المشروع X"، وتفاعل المتابعون كثيراً، بسبب ظهور شقيقها النادر معها.
وكانت ياسمين صبري قد تحدثت قبل أيام قليلة، خلال لقائها في برنامج "مساء الإمارات" عبر قناة "الظفرة" عن تجربتها المختلفة في فيلم "المشروع X"، قائلةً: "دوري في الفيلم كان مختلفاً تماماً، وأول مرة أظهر فيه بالشكل ده".
وأضافت: "المخرج بيتر ميمي دائماً بيوجهني إني ما أخرجش برا الشخصية، لأن نبرة صوتي أحياناً بترفع، فكان بيخليني أتكلم بشكل أعمق، ودي مش طبيعتي".
وتابعت: "الشخصية كلامها قليل ومختصر، وتعتمد أكثر على الأكشن. ده دور عمري ما عملته قبل كده، وحبيت الأكشن جداً وحسيت إني اتحطيت في المكان الصح".
وحول سبب ابتعادها عن الأعمال التي تُعرض عبر المنصات الرقمية، قالت ياسمين: "عمري ما عملت عمل على منصة، أنا بحب موسم رمضان، وبحس إن الناس كلها بتستنى إعلانات رمضان ودراما رمضان، الموسم ده هو الشامبيونزليغ، وأنا بحب أكون موجودة في الموسم القوي".
وأضافت: "خارج الموسم، مش بيكون عندي وقت، لأن بيكون عندي التزامات تجارية أو بصوّر فيلم، فمبيكونش عندي فرصة أشارك في أعمال على المنصات، مع إني عارفة إنها هي المستقبل".
قد يهمك أيضــــــــــــــا
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل بصور مع شقيقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.