ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل بصور مع شقيقها

نشرت الفنانة ياسمين صبري عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورتين جمعتاها مع شقيقها في ظهور نادر له معها، أشعلت بهما مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت صور ياسمين مع شقيقها أثناء وجودهما في الكويت على هامش حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد "المشروع X"، وتفاعل المتابعون كثيراً، بسبب ظهور شقيقها النادر معها.

وكانت ياسمين صبري قد تحدثت قبل أيام قليلة، خلال لقائها في برنامج "مساء الإمارات" عبر قناة "الظفرة" عن تجربتها المختلفة في فيلم "المشروع X"، قائلةً: "دوري في الفيلم كان مختلفاً تماماً، وأول مرة أظهر فيه بالشكل ده".

وأضافت: "المخرج بيتر ميمي دائماً بيوجهني إني ما أخرجش برا الشخصية، لأن نبرة صوتي أحياناً بترفع، فكان بيخليني أتكلم بشكل أعمق، ودي مش طبيعتي".

وتابعت: "الشخصية كلامها قليل ومختصر، وتعتمد أكثر على الأكشن. ده دور عمري ما عملته قبل كده، وحبيت الأكشن جداً وحسيت إني اتحطيت في المكان الصح".

وحول سبب ابتعادها عن الأعمال التي تُعرض عبر المنصات الرقمية، قالت ياسمين: "عمري ما عملت عمل على منصة، أنا بحب موسم رمضان، وبحس إن الناس كلها بتستنى إعلانات رمضان ودراما رمضان، الموسم ده هو الشامبيونزليغ، وأنا بحب أكون موجودة في الموسم القوي".

وأضافت: "خارج الموسم، مش بيكون عندي وقت، لأن بيكون عندي التزامات تجارية أو بصوّر فيلم، فمبيكونش عندي فرصة أشارك في أعمال على المنصات، مع إني عارفة إنها هي المستقبل".

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