شيماء سيف تثير أزمة "الطقاقة" في الكويت قبل عيد الأضحى بساعات

فاجأت الفنانة شيماء سيف الجمهور الكويتي بقرارها الانسحاب من العرض المسرحي "الطقاقة"، الذي كان من المقرر عرضه ضمن فعاليات موسم عيد الأضحى في الكويت، وهو ما أدخل صنّاع العمل في أزمة وأثار دهشة جمهورها ومحبيها في الكويت.

وكتبت شيماء عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، رسالة اعتذار لجمهورها في الكويت، قالت فيها: "أعتذر بشدة لجمهوري العزيز بالكويت عن عدم تواجدي بالعرض المسرحي "الطقاقة"، وإن شاء الله ألتقي بكم قريباً، عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير"، لكنها أغلقت خاصية التعليقات على المنشور، وهو ما أثار الجدل بين متابعيها.

ولم تكشف شيماء أو صنّاع العمل الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار الغريب، خاصة أنه لم يتبقَّ على عرض المسرحية سوى ساعات، وهو ما أحدث أزمة حول اختيار بديلة لها في هذا الوقت القصير.

وكانت شيماء سيف قد أعلنت منذ فترة عن طلاقها من محمد كارتر، بعد زواج دام ست سنوات، وطالبت الجميع باحترام خصوصيتهما، ومن جانبه كتب محمد كارتر عبر خاصية القصص القصيرة المُلحقة بحسابه الرسمي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" قائلًا: "لا أنافس أحداً على مكانتي، من لا يكتفي بي أتنازل عنه"، الأمر الذي دفع الجمهور للتساؤل على مواقع التواصل الاجتماعي عن السبب وراء ذلك.

وفي شباط (فبراير) الماضي، أعلنت شيماء انفصالها عن زوجها محمد كارتر، وقالت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام": "قدّر الله وما شاء فعل، تم الانفصال بينى وبين زوجى، وربّنا المعوّض بإذن الله، برجاء احترام رغبتي وإني مش حابة أتكلم في الموضوع ودعواتكم بالخير"، لتعلن بعدها بوقت قصير عودتهما الى الحياة الزوجية.

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