القاهرة - الخليج 365
نشرت النجمة المغربية بسمة بوسيل عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" صورة ظهرت فيها مع نجلها آدم، عبّرت بها عن قلقها وخوفها عليه، بعد خضوعه لعملية جراحية طارئة ودخوله غرفة الرعاية المركزة إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.
واستعانت بسمة للتعبير عن قلقها على نجلها في الفيديو بصوت النجمة اللبنانية إليسا من خلال أغنية "خد بالك عليا"، وتحديداً المقطع الذي يقول: "مين غيري عايشة تخاف عليك طول عمرها؟ مين غيري هتسيب روحها ليك لو سيبتها؟ مين غيري لو تحتاج لها قوام هتلاقيها؟".
وفي منشور آخر، عرضت بسمة بوسيل فيديو قديماً يجمعها بابنها، وأرفقته بالتعليق: "ربنا يشفيك يا آدم... يلا قوم بالسلامة عشان تعمل فيديوهات مع مامتك... ادعوا له بالسلامة".
وكان نجل الفنان تامر حسني والمغربية بسمة بوسيل، قد تم نقله الى غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات، وذلك إثر خضوعه لعملية جراحية دقيقة.
وكانت الجراحة قد أُجريت بشكل طارئ، ولم يُكشف عن تفاصيلها الدقيقة أو طبيعة الحالة المرضية التي استدعت التدخل الجراحي السريع، إلا أن مصادر مقرّبة أكدت أن الطفل يتلقى حالياً الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى.
ر
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
كانت هذه تفاصيل خبر بسمة بوسيل تكشف قلقها على ابنها مستعينةً بصوت إليسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.