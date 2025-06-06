تامر حسني يتجاوز قلقه على نجله ويعلّق على حفله الأخير

تجاوز الفنان تامر حسني، قلقه على نجله آدم، بعد إجرائه جراحة عاجلة، ونشر على حسابه الخاص على إنستغرام" مجموعة صور من حفله الذي أحياه في الجامعة البريطانية احتفالا بانتهاء العام الدراسي، وعلق عليها معبرًا عن سعادته بالعدد الكبير الذي حضر الحفل.

قال تامر: "مش حفلة ده شعب، شكرًا الجامعة.. إدارة وطلاب وضيوف.. فعلًا من أجمل حفلات السنة وبجد كنت مبسوط معاكم شباب جميل وطاقة رهيبة فوق الوصف ربنا يحفظكم وأشوفكم دايمًا ناجحين".

تابع: "النجم الكبير محمد ثروت ملك الضحك شرفتني يا غالي، شكراً يوسف جبريال نجم المستقبل، وفخور بتقديمي لأول مرة صوت بجد من أهم الأصوات في العالم هايدي جلال".

كان تامر حسني قد نشر عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" رسالة شكر الى جمهوره، بعد الدعم الكبير الذي تلقاه منهم إثر تعرضه هو وابنه "آدم" أخيراً لوعكة صحية، مؤكداً تقديره العميق لمشاعر المحبّة والاهتمام التي غمره بها الجمهور في الفترة الصعبة التي مرّ بها.

وحرص تامر في رسالته على طمأنة جمهوره ومتابعيه بعد تعرّضه هو ونجله "آدم" لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، قائلاً: "شكراً لكل الناس اللي دعوا لابني وحاولوا يتطمّنوا عليه، جزاكم الله كل الخير والستر والصحة إنتوا وحبايبكم، ألف شكر يا أغلى الناس، ودائماً الحمد لله".

وكان تامر قد كشف عن تفاصيل حالته الصحية، قائلاً: "مكنتش ومش عادتي أشغلكم بتفاصيل شخصية عني أو عن عيلتي، بس بما إن كتير منكم عرفوا، فأنا دخلت المستشفى قبل سفري بسبب تعب شديد جداً، وبعد أسبوع ابني آدم دخل المستشفى برضه بتعب كبير".

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